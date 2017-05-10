В Нидерландах обнаружили цех по производству наркотика для джихадистов

Правообладатель иллюстрации DUTCH POLICE Image caption Цех по производству наркотиков был оборудован в сарае

Голландская полиция обнаружила в провинции Лимбург на юге страны подпольную лабораторию по производству наркотиков-психостимуляторов, которые часто употребляют боевики-джихадисты для повышения агрессии, выносливости и снижения чувствительности к боли.

В оборудованном в сарае подпольном цеху найдено большое количество таблеток каптагона - препарата из группы психостимуляторов, применяющегося при лечении депрессии и различных психических расстройств.

Эксперты из Нидерландского судебно-медицинского института установили, что таблетки содержат два основных ингредиента: амфетамин и кофеин.

По делу арестованы два человека, еще двое подозреваемых объявлены в розыск.

По данным управления ООН по наркотикам, каждая десятая таблетка каптагона синтезируется подпольно. Доходы от их продажи идут на финансирование различных джихадистских организаций, таких как "Боко Харам", "Хезболла" и запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

Кроме того, психотропные вещества употребляют и сами боевики-исламисты, в том числе смертники.

У полиции Нидерландов пока нет информации о том, кому предназначалась изъятая партия наркотика.

Правообладатель иллюстрации GUARDIA DI FINANZA Image caption По оценке итальянской полиции, стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет около 75 млн евро

Между тем полиция Италии на этой неделе сообщила об обнаружении 37,5 млн таблеток другого психостимулирующего препарата - трамадола, который также используют радикальные исламисты.

Эта партия запрещенных к обороту веществ прибыла из Индии и предназначалась для отправки в Ливию, заявляет полиция.

Трамадол - синтетический опиоидный препарат, используемый в качестве болеутоляющего средства.

Известно, что он пользуется популярностью у боевиков "Боко Харам" в Нигерии.

Поддельный каптагон и сирийский конфликт

Главным ингредиентом контрафактных таблеток каптагона обычно служит амфетамин, но нелегальные производители лекарств часто добавляют в них кофеин или другие вещества.

Многомиллионные доходы от его нелегальной продажи идут на финансирование джихадистских группировок, в частности, в Сирии.

Первоначально каптагон выпускался под торговым названием фенетиллин, но с середины 1980-х годов этот препарат был признан наркотиком, вызывающим тяжелую зависимость, и запрещен к промышленному производству.

В марте греческая полиция раскрыла подпольное производство каптагона, конфисковала 650 тысяч таблеток и арестовала четырех подозреваемых.