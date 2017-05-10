МВД Грузии не стало возбуждать дело в отношении Лужкова

Правообладатель иллюстрации Alexander Popov/TASS Image caption Юрий Лужков (справа) не раз приезжал в Абхазию (фото 2006 года)

Министерство внутренних дел Грузии заявило о невозможности начать следствие в отношении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по факту посещения им отколовшихся от республики регионов в нарушение закона "Об оккупированных территориях". Причиной отказа от возбуждения дела в МВД называют истечение срока давности.

О том, что экс-мэр путешествует по Грузии вместе с супругой Еленой Батуриной, стало известно 7 мая. Бывший мэр Москвы находился в Грузии несколько дней, и, согласно распространенной информации, покинул Грузию 8 мая.

Министерству внутренних дел пришлось делать дополнительные пояснения в связи с визитом Лужкова в Грузию, так как его появление вызвало вопросы к грузинским пограничникам и недовольство в обществе, особенно в оппозиции.

Более тысячи человек подписались под онлайн-петицией с требованием принятия в отношении Лужкова мер, предусмотренных законом.

В обращении к грузинским властям отмечалось, что Лужков не раз был замечен в нарушении закона об оккупированных территориях Грузии.

Согласно законодательству Грузии, иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в отколовшиеся от Грузии Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной Тбилиси территории - через Зугдидский или Горийский муниципалитеты.

Въезд в Абхазию или Южную Осетию со всех других направлений запрещается и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Грузии за исключением некоторых отдельных случаев.

Срок давности

Юрий Лужков в течение 18 лет - с 1992-го по 2010 годы - занимал пост мэра Москвы.

Будучи мэром российской столицы, Лужков посещал как Сухуми, так и Цхинвали, что вызывало протест со стороны официального Тбилиси.

В МВД Грузии заявляют, что Лужков беспрепятственно смог въехать в Грузию вместе с туристической группой со стороны Армении, так как в его паспорте не было данных о посещении оккупированных территорий в нарушение грузинского законодательства.

Не было, согласно ведомству, информации о нем и в соответствующей базе, которая была создана после вступления в силу закона об оккупированных территориях.

В МВД отмечают, что согласно подтвержденной информации из публичных источников, Лужков в последний раз был на оккупированных территориях в 2010 году.

Однако сейчас МВД "лишено правовой возможности начать расследование" по этому факту, так как срок давности за нарушение правил въезда на оккупированные территории составляет шесть лет, пояснили Русской службе Би-би-си в пресс-службе ведомства.

Сам Лужков заявил грузинским журналистам, что приехал в Грузию с туристической группой, а в интервью грузинскому Первому каналу он высказал точку зрения, что без Абхазии и Южной Осетии Грузии будет только лучше.

"Я так думаю, что Абхазия - это самостоятельная страна, это все-таки другой народ, и Осетия тоже другой народ… Я думаю, что Грузия, освободившись от этих регионов, чувствовать себя будет лучше намного," - считает Лужков.