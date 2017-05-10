СКР проверит информацию о взломе Telegram оппозиционера Козловского

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Основатель Telegram Павел Дуров предполагал, что к взлому могли быть причастны российские спецслужбы

Измайловская межрайоннная проукратура Москвы обязала отдел Следственного комитета России проверить данные о взломе аккаунта директора некоммерческой организации "Образ будущего" Олега Козловского в мессенджере Telegram. Инцидент произошел около года назад.

Об этом РБК сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов, представляющий интересы Козловского. Издание также ссылается на копию письменного ответа первого заместителя межрайонного прокурора Максима Белоусова от 17 апреля, представленную юристом.

"Взлом телеграма - преступление, потому что совершалось без ведома Олега Козловского. Поэтому мы и просили СК провести проверку по данному факту и принять соответствующее решение. СК сказал, что не видит состава преступления", - рассказал Шарапов Русской службе Би-би-си.

По мнению следователей, "сбой телефона" не содержит признаков уголовного преступления - нарушения тайны переписки.

Шарапов также выразил надежду, что следователи опросят сотрудников мобильного оператора МТС. Услугами компании пользовались Козловский и другой пострадавший от взлома - соратник политика Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Козловский и Албуров сообщили о том, что неизвестные получили доступ к их Telegram-аккаунтам в конце апреля 2016 года. Оба активиста не пользовались двухфакторной авторизацией, что позволило злоумышленникам залогиниться от их имени по СМС-коду, говорили тогда представители Telegram после собственного расследования.

Основатель мессенджера Павел Дуров тогда предполагал, что к взлому могли быть причастны российские спецслужбы, которым МТС помог получить доступ к сообщениям с кодами авторизации. Российские власти отрицали причастность к инциденту. Сам оператор также отвергал подобные обвинения.