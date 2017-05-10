Табаков объяснил нехватку билетов на спектакли любовью зрителей
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков объяснил быструю продажу билетов на премьеру спектакля "Северный ветер" с участием Ренаты Литвиновой интересом зрителей к театру.
"Мы один из тех театров Москвы, которыми интересуются зрители. Поэтому они быстро раскупают билеты. Ситуация, при которой не все могут купить билеты, она не от театра зависит, а от стабильности интереса зрителей", - сказал Табаков агентству Москва, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о скупленных спекулянтами билетах на спектакль.
В комментарии телеканалу "Дождь" Табаков сказал, что у МХТ "нормальная репутация", а "пакости его не интересуют".
Ранее пользователь Фейсбука Tnargime Rǝnni сообщил, что утром 6 мая, за три часа до открытия касс в первый день предварительной продажи билетов на следующий месяц у дверей МХТ им. Чехова выстроилась очередь за билетами на спектакль Ренаты Литвиновой "Северный ветер".
Как сообщалось, практически перед открытием касс к театру пришли перекупщики, которых охрана пропустила без очереди. Остальные начали возмущаться, в результате чего возникла давка.
По словам очевидцев, никто из администрации театра в ситуацию не вмешался. В итоге почти никому из простоявших в очереди несколько часов билеты так и не достались.
Как заявил заместитель художественного руководителя МХТ Юрий Кравец, после сообщений о махинациях с билетами в театре проводят внутреннее расследование.