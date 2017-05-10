Вице-президент США: увольнение Коми не связано с Россией

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Увольнение главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми не связано с расследованием связей американского президента Дональда Трампа с Россией, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

По словам Пенса, в настоящее время президент рассматривает кандидатов на должность главы ФБР. Он также заявил, что не видит необходимости в новом расследовании предполагаемых российских связей Трампа.

Об увольнении Джеймса Коми стало изввесстно накануне. Согласно заявлению Белого дома, Трамп основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.

"ФБР - одна из самых уважаемых и важных организаций нашей нации, и сегодняшний день станет новым началом для главной гордости нашей правоохранительной системы", - заявил Трамп.

В письме Трампа главе ФБР утверждалось, что он "не в состоянии эффективно руководить бюро".