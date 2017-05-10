Белый дом: Трамп потерял доверие к Коми после череды промахов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В среду у Белого дома прошли акции протеста против увольнения директора ФБР

Дональд Трамп расматривал вопрос об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР еще с того момента, как вступил в должность президента США, заявила на брифинге представитель Белого дома.

По словам замглавы пресс-службы президентской администрации Сары Сандерс, Трамп потерял доверие к Коми после его нескольких промахов, а решение об увольнении принял, когда о своем недоверии к директору ФБР ему сообщил заместитель главы министерства юстиции.

"В последние несколько месяцев президент потерял доверие к Коми, минюст потерял доверие к Коми, члены Конгресса от обеих партий дали понять, что потеряли доверие к Коми, и, самое главное, рядовые сотрудники ФБР потеряли доверие к своему директору", - заявила Сандерс.

Как сказала представитель пресс-службы Белого дома, Трамп полностью доверяет исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу и желает, чтобы спецслужба продолжала заниматься расследованиями в обычном режиме.

Она также отвергла обвинения сенаторов-демократов, связывающих увольнение Коми с ведущимся расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией.

Агентство Рейтер передает информацию неназванного источника в Конгрессе США, согласно которой незадолго до увольнения Джеймс Коми потребовал выделить дополнительные средства и расширить штат сотрудников, занимающихся расследованием фактов возможного вмешательства России в избирательную кампанию в США.

Представители Демократической партии в Конгрессе потребовали учреждения специальной комиссии, которая взяла бы под контроль ход расследования, и назначения спецпрокурора по этому делу.

Однако, как заявила Сара Сандерс, "в этом нет необходимости". Кроме того, Белому дому ничего не известно о требованиях Коми расширить следственную команду по делу о связях Трампа с Россией, сказала она.

Импичмент по-русски

В среду сотни людей собрались в Вашингтоне у Белого дома на митинг протеста против увольнения Джеймса Коми.

"Трамп лжет", "Мы за отставку Трампа и независимое расследование", требовали демонстранты.

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На одном из плакатов было выведено по-русски слово "импичмент" с обращенной к Трампу припиской на английском: "Наверное, так вам будет понятнее".