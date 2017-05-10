СБУ отрицает слежку своего сотрудника за Павлом Шереметом
Служба безопасности Украины сообщила, что замеченный в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома сотрудник СБУ был уволен еще в 2014 году.
Представитель ведомства Елена Гитлянская написала об этом в "Фейсбуке" после выхода расследования журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и портала Slidstvo.Info.
В вышедшем в среду фильме говорилось, что человек по имени Игорь Устименко несколько часов провел возле дома Шеремета в ночь, когда под автомобилем журналиста подложили взрывчатку.
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По данным авторов фильма, Устименко работал в СБУ как минимум до 2014 года. При этом сам он от комментариев о своих связях с СБУ отказался.
Журналисты утверждали, что СБУ также не стала комментировать расследование.
"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не о чем было бы говорить", - написала Гитлянская вечером в среду.
В июле прошлого года неизвестные взорвали в центре Киева автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Елены Притулы. В результате взрыва погиб находившийся в машине журналист Павел Шеремет. Украинские власти считают, что он стал жертвой заказного убийства.
Фильм о Шеремете
В фильме OCCRP и портала Slidstvo.Info говорится, что Устименко приехал к дому Шеремета 19 июля, а номера его автомобиля зафиксировали несколько камер наблюдения в этом районе.
Автомобиль, на котором приехал Устименко, по информации журналистов, зарегистрирован на другое лицо. В фильме отметили, что Устименко и владелец автомобиля не стали объяснять, как он оказался на месте убийства.
Президент Петр Порошенко ранее заявил, что расследование убийства Павла Шеремета "является важным тестом для правоохранительных органов Украины".
8 февраля заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что следствие определило приоритетную версию убийства журналиста Павла Шеремета.
Следователи предполагают, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами.
Тогда же Вакуленко признал, что пока нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве журналиста.
Павел Шеремет долгое время работал на российском телевидении, с 2012 года вел блог в "Украинской правде". Также последние несколько лет он работал ведущим на украинском "Радио Вести".