СБУ отрицает слежку своего сотрудника за Павлом Шереметом

Правообладатель иллюстрации Pyotr Sivkov/TASS Image caption Украинские власти считают, что Шеремет стал жертвой заказного убийства

Служба безопасности Украины сообщила, что замеченный в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома сотрудник СБУ был уволен еще в 2014 году.

Представитель ведомства Елена Гитлянская написала об этом в "Фейсбуке" после выхода расследования журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и портала Slidstvo.Info.

В вышедшем в среду фильме говорилось, что человек по имени Игорь Устименко несколько часов провел возле дома Шеремета в ночь, когда под автомобилем журналиста подложили взрывчатку.

По данным авторов фильма, Устименко работал в СБУ как минимум до 2014 года. При этом сам он от комментариев о своих связях с СБУ отказался.

Журналисты утверждали, что СБУ также не стала комментировать расследование.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не о чем было бы говорить", - написала Гитлянская вечером в среду.

В июле прошлого года неизвестные взорвали в центре Киева автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Елены Притулы. В результате взрыва погиб находившийся в машине журналист Павел Шеремет. Украинские власти считают, что он стал жертвой заказного убийства.

Фильм о Шеремете

В фильме OCCRP и портала Slidstvo.Info говорится, что Устименко приехал к дому Шеремета 19 июля, а номера его автомобиля зафиксировали несколько камер наблюдения в этом районе.

Автомобиль, на котором приехал Устименко, по информации журналистов, зарегистрирован на другое лицо. В фильме отметили, что Устименко и владелец автомобиля не стали объяснять, как он оказался на месте убийства.

Президент Петр Порошенко ранее заявил, что расследование убийства Павла Шеремета "является важным тестом для правоохранительных органов Украины".

8 февраля заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что следствие определило приоритетную версию убийства журналиста Павла Шеремета.

Следователи предполагают, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами.

Тогда же Вакуленко признал, что пока нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве журналиста.

Павел Шеремет долгое время работал на российском телевидении, с 2012 года вел блог в "Украинской правде". Также последние несколько лет он работал ведущим на украинском "Радио Вести".