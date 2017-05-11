Сирийские повстанцы выбили ИГ из стратегически важного города Табка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бои за Табку продолжались несколько недель

Союз сирийских курдов и арабских бойцов заявил, что отбил у боевиков группировки "Исламское государство" стратегически важный город Табка.

Альянс "Демократические силы Сирии" сообщил о "полном освобождении" города и близлежащей плотины, расположенной в 40 км западу от Ракки, по-прежнему находящейся под контролем джихадистов.

Бои за город продолжались несколько недель, ИГ оборонялось с помощью смертников и снайперов.

Исламисты до последнего удерживали северные районы города и плотину - ООН предупреждала о риске затопления региона, если она будет повреждена.

Представитель сирийских повстанцев заявил, что в настоящее время бойцы прочесывают районы города, чтобы убедиться в отсутствии там боевиков.

Бойцы "Демократических сил Сирии" при поддержке авиации международной коалиции под руководством США отбили около шести тысяч кв. км территории в Сирии у боевиков ИГ за последние два года.

Взятие Табки откроет повстанцам новый путь на Ракку, которая с января 2014 года находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство", запрещенной в России и других странах, и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Операция по наступлению на Ракку началась в ноябре 2016 года. С тех пор повстанцам удалось занять позиции на севере и востоке города.

В начале февраля поддерживаемые США курдские и арабские подразделения сообщили о начале нового наступления на Ракку.