Сирийские повстанцы выбили ИГ из стратегически важного города Табка
Союз сирийских курдов и арабских бойцов заявил, что отбил у боевиков группировки "Исламское государство" стратегически важный город Табка.
Альянс "Демократические силы Сирии" сообщил о "полном освобождении" города и близлежащей плотины, расположенной в 40 км западу от Ракки, по-прежнему находящейся под контролем джихадистов.
Бои за город продолжались несколько недель, ИГ оборонялось с помощью смертников и снайперов.
Исламисты до последнего удерживали северные районы города и плотину - ООН предупреждала о риске затопления региона, если она будет повреждена.
Представитель сирийских повстанцев заявил, что в настоящее время бойцы прочесывают районы города, чтобы убедиться в отсутствии там боевиков.
Бойцы "Демократических сил Сирии" при поддержке авиации международной коалиции под руководством США отбили около шести тысяч кв. км территории в Сирии у боевиков ИГ за последние два года.
- США отправили в Сирию морпехов для поддержки наступления на Ракку
- Ракка: как живут люди в "столице" ИГ
- Сирийский город Ракка отрезан от водоснабжения
Взятие Табки откроет повстанцам новый путь на Ракку, которая с января 2014 года находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство", запрещенной в России и других странах, и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.
Операция по наступлению на Ракку началась в ноябре 2016 года. С тех пор повстанцам удалось занять позиции на севере и востоке города.
В начале февраля поддерживаемые США курдские и арабские подразделения сообщили о начале нового наступления на Ракку.