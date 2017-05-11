Более 20 человек погибли при обрушении стены на свадьбе в Индии

Правообладатель иллюстрации European Photopress Agency Image caption По словам властей, во время празднования свадьбы налетела песчаная буря

Во время празднования свадьбы на западе Индии на гостей обрушилась стена - в результате погибли более 20 человек, сообщили в местной полиции.

По данным агентства Франс пресс, погибли по меньшей мере 24 человека, среди которых были дети. Еще 26 человек получили травмы, несколько из них находятся в критическом состоянии.

На месте инцидента идет спасательная операция.

Представитель местной полиции рассказал, что во время празднования свадьбы в штате Раджастхан налетела песчаная буря и гости зашли под навес, примыкавшей к четырехметровой стене.

Из-за сильного ветра стена обрушилась, и гости оказались погребены под ней.

Обрушения зданий не редки в Индии, особенно в сезон дождей.

Массовый приток ищущих работу людей в города и дефицит дешевого жилья способствует незаконному строительству зданий, зачастую из плохих материалов.