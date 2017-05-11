Матвиенко предложила запретить рекламу с символикой 9 мая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Матвиенко не хотела бы, чттобы георгиевская лента "стала чем-то вроде модного мема"

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить использование символики, связанной с участием СССР во Второй мировой войне, в коммерческих целях.

Такое заявление она сделала в связи с тем, что в России в канун Дня победы 9 мая ежегодно проводятся маркетинговые кампании с использованием советской военной символики или ее имитаций - главным образом военной формы времен Второй мировой и придуманной в 2005 году георгиевской ленты.

Символы не всегда используются уместно и в рекламном контексте часто вызывают ироничную реакцию в соцсетях, становясь мемами. Спикер Совфеда считает, что это приводит к "девальвации символов" победы, а меры по борьбе с такими явлениями недостаточно эффективны.

В нынешнем году широкий резонанс вызвал сезонный продукт компании "Крошка-картошка" под названием "клубенек победы" - начиненная тушенкой картошка, которая рекламировалась на фоне символов войны. Также по сети разошлись фото тематических инсталляций из бутылок алкоголя в супермаркетах, анонсы клубных вечеринок с мотивами Второй мировой и прочие подобные материалы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Украине и в ряде других стран отношение к георгиевской ленте стало крайне неоднозначным, так как в 2014 году ее стали применять в качестве опознавательного знака пророссийские вооруженные активисты Донбасса

Российские власти предприняли ряд мер, чтобы пресечь "неэтичное" использование символов Великой отечественной войны. В конце апреля в Общественной палате Москвы объявили о созданиии патрулей, которые будут проверять "этичность" использования георгиевской ленты на улицах города. По информации телеканала 360, для контроля над коммерческим использованием ленты тоже была создана инициативная группа.

Член Общественной палаты Москвы, автор идеи создания патрулей, также заявил, что в Молодежной палате при Мосгордуме разработали поправки в федеральный закон "О рекламе" о коммерческом использовании символов Победы.

Георгиевская лента не имеет в России юридического статуса. Символическое украшение впервые начали раздавать в 2005 году - в год 60-летия Победы. Организаторами акции тогда выступили РИА Новости и общественная организация "Студенческая община".

На Украине и в ряде других стран отношение к георгиевской ленте стало крайне неоднозначным, так как в 2014 году ее стали применять в качестве опознавательного знака пророссийские вооруженные активисты Донбасса. Депутаты парламента Латвии два года назад предложили запретить использование георгиевских ленточек во время общественных мероприятий, назвав ее символом российского неоимпериализма.