Экс-главу "Роснано" Меламеда освободили из-под домашнего ареста

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev\tass Image caption Дело Меламеда вернули в прокуратуру, сообщили его адвокаты

Экс-глава госкомпании "Роснано" Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста, заявил его адвокат. По словам юриста, в генеральной прокуратуре не утвердили обвинительное заключение по делу его подзащитного.

Одновременно из-под стражи освобожден второй подозреваемый по делу Меламеда, бывший финансовый директор компании Святослав Понуров.

"10 мая, поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли", - заявил адвокат Меламеда Руслан Кожура в беседе с агентством Интерфакс.

Ранее источник агентства ТАСС заявил, что дело о растрате около 220 млн рублей (около 4 млн долларов) в которой обвинили Меламеда, Понурова и бывшего заместителя главы "Роснано" Андрея Малышева, возвращено следователю прокуратурой для устранения нарушений.

Бывший глава компании "Роснанотех" (теперь "Роснано") Леонид Меламед был задержан в июне 2015 года. Меламеда подозревают в организации особо крупной растраты, ему грозит до десяти лет колонии. Также подозреваемыми по делу проходит финансовый директор "Роснано" Святослав Понуров - он был арестован 7 июля того же года и помещен под стражу.

Третий подозреваемый, Андрей Малышев, задержан не был, в прошлом году его объявили в международный розыск.

"Позиция Меламеда и Понурова осталась прежней, они не признают себя виновными в инкриминируемом им преступлении и утверждают, что их действиями ущерб "Роснано" причинен не был", - подчеркнул Кожура.

"Неизменной остается и позиция "Роснано" о том, что действиями Меламеда и Понурова ущерб корпорации причинен не был", - заявил в беседе с журналистами адвокат Александр Аснис, представляющий интересы "Роснано".

В госкорпорации еще с момента задержания Меламеда утверждают, что не считают его виновным в какой-либо растрате.

Как заявили в компании почти сразу после задержания Меламеда, оно было связано с договором между "Роснанотехом" и ЗАО "Инвестиционная корпорация "Алемар", заключенным в 2008 году.

Вскоре после задержания Меламеда в компании указали, что к тому моменту он уже не работал в "Роснанотехе". Кроме того, у "Роснано" нет оснований полагать, что в результате договора компании был причинен какой-либо материальный ущерб.