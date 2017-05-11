Ловец покемонов в храме признан виновным в оскорблении верующих

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Соколовский не считает, что критика религии равносильна нарушению свободы на вероисповедание

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, виновным в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных технических средств.

Суд только начал оглашение приговора. Из формулировок его вступительной части следует, что приговор оказался обвинительным, однако наказание, которое суд назначил блогеру, пока не названо - оно описывается в той части приговора, которая оглашается последней. Обвинение просило для Соколовского 3,5 года колонии.

В августе 2016 года блогер разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов Соколовский играет в игру для мобильных устройств Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. На момент публикации это видео на Youtube набрало более 1,9 млн просмотров. В других записях он критически отзывается о деятельности Русской православной церкви и ее влиянии на общество.

В сентябре 2016 года Соколовский был задержан по обвинению в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. В основу материалов уголовного дела легла экспертиза девяти видеороликов из блога на YouTube.

Позже к первоначальным обвинениям довались еще одна статья - незаконный оборот специальных средств для негласного получения информации. Поводом к этому послужила найденная во время обыска дома у блогера ручка с встроенной видеокамерой.

В ходе слушаний гособвинитель Екатерина Калинина заявляла, что Соколовский, создавая свой блог, изначально имел прямой умысел на оскорбление чувств верующих. "Взгляды он может транслировать какие угодно, но выражать неуважение к государству, в котром он живет, недопустимо с точки зрения законодательства любой страны в этом мире", - говорила Калинина во время прений.

Руслан Соколовский не признал вины. "Я не нарушал ничьих прав и свободы вероисповедания, поскольку я никому не мешал исповедать его веру. Да, может быть, я критиковал, но я никак не вмешивался в их деятельность", - говорил видеоблогер.