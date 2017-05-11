ВЦИОМ: россияне винят работу в своих болезнях
Большинство россиян считают работу причиной их заболеваний, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"В проблемах со здоровьем граждане нашей страны винят прежде всего работу и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохую экологию (32%)" , - приводит агентство РИА Новости результаты опроса.
Два года назад на болезни из-за работы жаловались 47% опрошенных.
Также причинами своих болезней и плохого самочувствия опрошенные называли возраст и накопившиеся с годами проблемы, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве или проживание вблизи заводов (13%), неправильное питание (13%).
При этом большинство россиян-участников опроса довольны своим здоровьем - порядка 30% говорили о хорошем самочувствии, около половины считают его удовлетворительным.
Треть россиян при проблемах со здоровьем занимается самолечением, 46% обращаются в государственное медучреждение, каждый десятый предпочитает частные платные клиники, а 1% респондентов - народную медицину.
По данным российского министерства здравоохранения, заболеваемость населения основными болезнями в последние годы держится примерно на одном уровне. В 2015 году (более свежих данных нет) этот показатель в России составил около 114 тысяч человек.
При этом нужно учитывать, что в статистике по заболваемости учитываются только диагнозы, поставленные пациентам впервые в их жизни, а не общее количество обращений к врачам.