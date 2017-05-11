"Роснефть" подала к "Системе" новый иск на 106 млрд рублей

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Компании "Роснефть" и "Башнефть" подали новый иск к АФК "Система" после того, как предыдущее исковое заявление с требованием взыскать с "Системы" 106 млрд рублей было им возвращено московским арбитражем из-за неподсудности.

Новый иск в соответствии с рекомендациями московского суда подан в Арбитражный суд Башкирии.

Первый иск к "Системе" "Роснефть" и входящая в нее "Башнефть" подали 2 мая. Как утверждают истцы, в результате действий ответчика "Башнефть" лишилась косвенного владения акциями Башкирской электросетевой компании, "Уфаоргсинтеза" и некоторых других предприятий.

В самой "Системе" заявили, что не согласны с иском и считают требования истцов незаконными и необоснованными. Компания утверждает, что все действия, перечисленные в иске, она осуществляла в полном соответствии с законом.

Агентство Блумберг предполагало, что иск связан с борьбой между Игорем Сечиным, возглавляющим "Роснефть", и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно материалам агентства, главный акционер "Системы" Владимир Евтушенков - соратник Медведева, а премьер сейчас находится в ослабленном положении из-за обвинений в коррпции и протестов, которые за ними последовали.