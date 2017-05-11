Часть жителей московских пятиэтажек переселят в шестиэтажки

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Владельцы квартир в пятиэтажных домах, которые снесут по программе реновации в Москве, получат жилье в новых зданиях высотой от шести до 14 этажей, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью радио "Вести FM", на которое ссылается РИА Новости.

"Это не небоскребы", - отметил он, комментируя опасения горожан о том, что их могут переселить в высотки.

Собянин также не исключил, что в законе будет закреплена необходимость предоставить жильцам пятиэтажек жилье, рыночная стоимость которого не уступает их старой квартире. То есть каждый сможет выбрать либо равноценную, либо равнозначную квартиру (то есть аналогичную по числу комнат и жилой площади).

Отсутствие этого пункта в нынешней редакции законопроекта также вызывало опачения у горожан. Сейчас документ о реновации предусматривает только предоставление равнозначного жилья.

Также мэр предложил прописать в документе то, что новое жилье с отделкой должно находиться в том же районе, что и сносимое, а тем, кто взял ипотеку, должны быть обеспечены прежние условия.

Законопроект, касающийся порядка реновации столичных пятиэтажек, был принят в Государственной думе в первом чтении в апреле.

С 15 мая по 15 июня в 4,5 тысячи пятиэтажек, попавшие в преварительные списки на снос, пройдет голосование жильцов. Как ожидается, по их итогам в июле будет сформирован окончательный список. Изначально речь шла о 8 тысячах домов, где проживают 1,6 млн человек.