Чайка решил не доследовать дело Меламеда и направил его в суд

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Леонид Меламед (справа) был задержан в июне 2015 года и помещен под домашний арест

Генеральный прокурор России Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня, вернувшего на доследование уголовное дело в отношении бывших руководителей корпорации "Роснано" Леонида Меламеда и Святослава Понурова.

"После дополнительного изучения 10 мая 2017 года материалов уголовного дела в отношении Л.Меламеда и С.Понурова генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отменил решение заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня о возвращении данного уголовного дела в ГСУ СК России для производства дополнительного следствия и направил материалы дела в суд", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Ранее в четверг стало известно, что Меламед и Понуров освобождены из-под ареста.

"10 мая, поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли", - заявил адвокат Меламеда Руслан Кожура.

Источник агентства ТАСС сообщал, что дело о растрате около 220 млн рублей (около 4 млн долларов) в которой обвинили Меламеда, Понурова и бывшего заместителя главы "Роснано" Андрея Малышева, возвращено следователю для устранения нарушений.

Бывший глава компании "Роснанотех" (теперь "Роснано") Леонид Меламед был задержан в июне 2015 года. Его подозревают в организации особо крупной растраты - по этой статье Меламеду грозит до 10 лет колонии.

Меламеда ранее поместили под домашний арест, Понуров был арестован и помещен под стражу, а Малышева объявили в международный розыск.

В "Роснано" с момента задержания Меламеда утверждают, что не считают его виновным в какой-либо растрате. Сам он также отвергает обвинения.