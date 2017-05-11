Макрон выбрал 428 кандидатов в парламент по электронной почте

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Возглавляемое избранным президентом Франции движение "Вперед" представило первых 428 кандидатов в депутаты. При этом Макрон намерен довести их число до 577 - именно столько всего мест в парламенте.

Из нынешнего состава депутатов в список попали всего 24 человека - все они избирались от "Социалистической партии" Франсуа Олланда, резко утратившей популярность за последнюю пятилетеку.

Выборы в законодательный орган назначены на 11 и 18 июня.

Как подчеркнул генеральный секретарь движения "Вперед" Ришар Ферран, 52% кандидатов - представители гражданского общества, а ровно половина из них - 214 - женщины.

Поскольку у Макрона до прошлого года не было и подобия своей партии, он прибегнул к максимально интерактивному отбору кандидатов: его движение получило 19 тысяч резюме от желающих стать депутатами (в основном по электронной почте) и провело более 1700 тысяч собеседований по телефону.

"Это - решительный возврат граждан в сердце политической жизни", - обрадовался энтузиазму соотечественников Ферран.

Средний возраст кандидатов - 46 лет; для сравнения, в дорабатывающем свое нынешнем парламенте средний возраст депутатов - 60 лет.

Самому младшему из отобранных потенциальных законодателей - 24 года, самому старшему - 72. Десять заявителей безработны, пять - на пенсии, и еще несколько человек - учащиеся вузов.

Что касается бывшего премьера Мануэля Вальса, который тоже подался было из социалистов к Макрону, ему отказали, поскольку он уже провел в парламенте три срока.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Генсек движения "Вперёд" Ришар Ферран объяснил, как отбирали кандидатов

При этом критика за это решение обрушилась на "Вперёд" не только со стороны социалистов, но и со стороны правоцентристских "Республиканцев" - партии экс-премьера и потерпевшего неудачу кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Однако выставлять кандидата против бывшего однопартийца Макрон тоже не намерен.

Формальный отказ Вальсу стал причиной для появления в соцсетях саркастичного хэштега #VallsEnMarcheVersPoleEmploi ("Вальс, вперёд на биржу труда") - игра слов с названием партии избранного президента.

То, что более половины кандидатов не принимали участия в политической жизни ранее, - сознательный шаг Макрона, как и его борьба за гендерное равенство, подчеркнул Ришар Ферран.

Среди отобранных на данный момент делегатов - командующий элитного подразделения полиции, принимавший участие в выявлении джихадистов после парижских терактов 2015 года; юристка, поднаторевшая в корпоративных тяжбах; фермер-кооперативщик; директриса школы, вставшая на путь борьбы с безработицей; общественный советник французского минюста, специализирующийся на инновациях.