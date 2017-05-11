Ученые: львы и леопарды вымирают вслед за своей добычей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Львов только на первый взгляд осталось много, предупреждают зоологи

Две большие кошки - африканский лев и борнейский дымчатый леопард - оказались под угрозой вымирания в связи с резким сокращением численности их добычи, утверждается в исследовании зоологов Университета Суссекса, опубликованном в журнале Ecography.

По словам экспертов, ранее недостаток пищи уже привел к исчезновению семи видов крупных кошачьих, включая саблезубых тигров, к окончанию Ледникового периода.

Та же тревожная тенденция продолжается и в наши дни с сокращением естественного ареала и уничтожением привычных для крупных хищников экосистем, предупреждает один из авторов исследования, доктор Крис Сандом.

"Это лишь усиливает давление на этих животных, а они и без того страдают от других конфликтов с людьми", - замечает специалист.

При этом, по словам Сандома, даже если бы саблезубые тигры пережили холода, столкновения с людьми и изменения климата, им было бы почти нечем питаться.

"Закат больших грациозных животных продолжается. Эти обаятельные хищники сталкиваются сегодня с теми же угрозами, что были актуальны и в Ледниковый период", - добавляет зоолог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дымчатые леопарды всё реже встречаются на крупных островах Индонезии

Команда ученых из Суссекса вместе с коллегами из Оксфорда изучили причины вымирания четырех видов саблезубых кошек, американских пещерных львов и американских гепардов.

Те же большие кошки, что дожили до наших дней, также столкнулись с резким уменьшением численности их добычи.

Печальные выводы, которые группа исследователей сделала в отношении борнейского дымчатого леопарда и восточноафриканской популяции льва, также может быть актуальна для некоторых групп гепардов, тигров и леопардов, предупреждают ученые.

Лишь небольшая популяция дымчатых леопардов продолжает населять дождливые джунгли Суматры и Калимантана.