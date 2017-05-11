В Дании возмущены угрозами имама в адрес евреев

Правообладатель иллюстрации MEMRI Image caption Датский министр по делам иммиграции назвал проповедь Мундхира Абдаллы совершенно возмутительной

Опубликованная в Дании видеозапись проповеди имама в ходе пятничной молитвы в мечети Копенгагена, где звучат призывы к убийству евреев, вызвала возмущение в стране.

На имама Мундхира Абдаллу было подано несколько жалоб в полицию, после того как в интернете была размещена запись, на которой он цитирует по-арабски хадис или завет пророка Мохаммеда, которая считается антисемитской.

В завете говорится, что Судный день "настанет до тех пор пока мусульмане не вступят в бой с евреями и не перебьют их".

Видеозаписи этой проповеди были размещены мечетью Аль-Фарук в социальных сетях YouTube и Facebook в минувшее воскресенье, хотя, по некоторым сообщениям, Абдалла произнес ее еще 31 марта.

Часть этой трехминутной проповеди была позднее переведена Институтом ближневосточных медиа-исследований в Вашингтоне.

На видеозаписи Абдалла стоит перед черным флагом с написанным на нем словом "Шахада", причем флаг напоминает черные стяги, используемые джихадистами из запрещенных в России и ряде других стран экстремистских группировок вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды".

В ходе проповеди ими заявляет, что вскоре настанет "халифат" - государство, управляемое в соответствии с законами шариата, - которое поведет священную войну (или джихад) с целью объединения всех мусульман мира и освобождения мечети Аль-Акса в Иерусалиме от "ига сионистов".

Только тогда, говорит имам, слова пророка Мохаммеда исполнятся - и приводит в подтверждение этого вышеупомянутый завет.

Лидер еврейской общины в Дании Дан Розенберг сообщил газете Politiken: "Нас тревожит, что слабые и впечатлительные люди могут воспринять подобную проповедь в качестве недвусмысленного призыва к насилию и террору против евреев".

Министр по иммиграции и интеграции Ингер Стойберг также выразил свое возмущение.

"Это совершенно возмутительно, недемократично и вообще ужасно, - написал политик-центрист в "Фейсбуке". - Но это также свидетельствует, что мы должны проводить жесткую и последовательную политику, отвергая подобные высказывания".