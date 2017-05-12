Полиция назвала нападение на правозащитника Каляпина "защитой Кадырова"

  • 12 мая 2017
Машина Комитета по предотвращению пыток Правообладатель иллюстрации TASS
Image caption Комитет по предотвращению пыток регулярно подвергается нападениям

Московская полиция объяснила действия напавших на председателя Комитета по предтовращению пыток Игоря Каляпина в 2014 году их желанием защитить главу Чечни Рамзана Кадырова.

Это следует из текста постановления, которое еще в июле 2016 года вынес участковый уполномоченный Хамовнического отдела полиции майор Копытенков.

Несмотря на то, что нападение произошло три года назад, а постановление вынесли более полугода назад, комитету удалось ознакомиться с описательной частью документа только в марте 2017 года, а выложили его в открытый доступ правозащитники только сейчас.

"Копытенков сам установил, что нападение было совершено по мотивам политической, идеологической ненависти […] Тем удивительнее его вывод, что в действиях нападавших отсутствует состав преступления. С таким выводом мы, конечно, согласиться не можем, поэтому обжаловали "отказное" постановление в Хамовническую прокуратуру", - сказал юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец.

Неизвестные напали на Игоря Каляпина в Москве в декабре 2014 года, во время пресс-конференции на тему "Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем в Чечне". Полиция несколько раз отказывалась возбудить дело по статье "хулиганство".

Игорь Каляпин долгое время занимается проблемами соблюдения прав граждан в Чечне. Он неоднократно подвергался нападениям, в частности, в марте 2016 года неизвестные избили Каляпина и закидали его яйцами.