Суд счел законным отклонение петиции за отмену "закона Яровой"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption К списку из 22 преступлений, за которые в России можно сесть в тюрьму с 14 лет, "закон Яровой и Озерова" добавил еще 10

Тушинский суд Москвы отклонил иск, поданный Фондом борьбы с коррупцией к министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, сообщают российские информагентства.

В ФБК считали, что он проигнорировал подписанную 100 тысячами человек петицию об отмене принятого в прошлом году "антитеррористического пакета" законопроектов, внесенного депутатом Ириной Яровой.

Юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что ФБК обжалует решение. "Мы обжалуем бездействие государственного органа, который никак не отреагировал на петицию, подписанную 100 тысячами человек", - сказал Жданов в суде.

Петиция с требованием отмены "антитеррористического пакета законов Яровой" набрала необходимое число голосов для направления на рассмотрение экспертной группой федерального уровняв августе прошлого года.

В январе нынешнего года экспертная рабочая группа федерального уровня, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства РФ Михаилом Абызовым, отклонила петицию.

Эксперты сочли, что реализация закона не влечет за собой опасных последствий, изложенных авторами инициативы, а закон соответствует российской Конституции.

Пакет антитеррористических законов, разработанных депутатами Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля этого года.

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы Конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. Телекоммуникационные компании сообщили о серьезном росте издержек и стоимости услуг связи и интернета в России в связи с принятием закона.