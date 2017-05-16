СМИ узнали о письме Роскомандзора с угрозой блокировки Telegram

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Накануне администраторы российских Telegram-каналов попросили основатетеля мессенджера Павла Дурова выполнить требования Роскомнадзора

Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в случае, если компания не предоставит данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию письма ведомства в адрес Telegram Messenger LLP.

По данным источников издания, письмо было отправлено 14 мая.

Регулятор попросил компанию указать ее название, страну регистрации, налоговый идентификатор, почтовый и электронный адреса, имя домена, электронный адрес администратора ресурса, название провайдера хостинга, а также описание сервиса, который предоставляет Telegram.

На регистрацию в реестре у мессенджера есть время до середины июня, пишет издание.

"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", - прокомментировали эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.

Части ключей для расшифровки данных мессенджера хранятся в дата-центрах в нескольких странах мира, напомнили авторы комментария.

"Для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами", - говорится в тексте.

Ранее во вторник, 16 мая, Роскомнадзор отказался комментировать новость о письме в вдрес Telegram. Пресс-секретарь ведомства назвал данную информацию "слухами".

Накануне на портале change.org появилась петиция "от лица российских пользователей Telegram, администраторов каналов, чатов и разработчиков ботов". Ее авторы попросили основателя Telegram Павла Дурова пойти настречу Роскомнадзору и предоставить ему данные для включения в реестр.

Эти данные являются общедоступными, и их предоставление не обязывает компанию делиться с властями личными данными пользователей, подчеркивали автора петиции.

Российские власти вряд ли будут блокировать Telegram, учитывая скандал, который может разразиться вслед за этим шагом, а также тот факт, что им пользуются многие местные чиновники, отмечают "Ведомости" со ссылкой на мнение сотрудников российских интернет-компаний.

Согласно закону, "организатор распространения информации" в интернете обязан сообщить Роскомнадзору о начале работы в России. Также он должен обеспечить хранение на территории страны данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В начале мая регулятор внес в список запрещенных ресурсов сайты мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Поводом для этого стал отказ компаний от включения в реестр распространителей информации.

Штаб-квартира Telegram находится в Берлине, а сама компания никак не связана с Россией, несмотря на то, что там родились ключевые разработчики мессенджера - братья Павел и Николай Дуровы, подчеркивается в справке на сайте мессенджера.

На сайте британской Регистрационной палаты также содержится информация о компании Telegram Messenger LLP (обществе с ограниченной ответственностью), зарегистрированной в Лондоне в 2014 году.