Оппозиция подала заявку на марш против сноса пятиэтажек в Москве

Правообладатель иллюстрации Stanislav krasilnikov\tass Image caption В первом масштабном митинге против сноса домов в Москве приняли участие 20 тысяч человек

Представители оппозиционных партий и движений подали в мэрию Москвы заявку на проведение новой акции протеста против планов сноса пятиэтажек. В этот раз противники реновации хотят устроить не только митинг на проспекте Сахарова, как это было 14 мая, но и шествие от Пушкинской по Бульварному кольцу.

Заявку на акцию, которую планируется провести 28 мая, подали Сергей Мирохин и Галина Михалева из партии "Яблоко", Константин Мерзликин и Михаил Шнейдер из партии ПАРНАС, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, Алексей Рыклин (движение "Солидарность"), Сергей Давидис (5 декабря), а также правозащитник Лев Пономарев.

"Оргкомитет подал заявку на проведение марша против градостроительной политики московской и федеральной власти, против сноса домов без согласия их жителей и рыночной компенсации в Москве", - говорится в сообщении ПАРНАСа.

Организаторы митинга хотят провести шествие по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому - от Пушкинской площади до проспекта академика Сахарова. Это традиционный маршрут оппозиции, которые не раз согласовывали власти Москвы.

На Сахарова в минувшее воскресенье состоялся первый масштабный митинг противников реновации, в котором приняли участие около 20 тысяч человек. Акция позиционировалась как неполитическое мероприятие.

В столичной мэрии подтвердили получение новой заявки. Она "находится в работе", сказал РИА Новости глава департамента региональной безопасности Владимир Черников. "Мы все смотрим и анализируем, объективно оцениваем ситуацию и примем решение", - сообщил Черников.

Митинг 14 мая на проспекте Сахарова был согласован мэрией, но в нем, согласно уведомлению, должны были принять участие в четыре раза меньше москвичей - 5 тысяч.

Сейчас заявка подается на 10 тысяч человек. Первое требование, указанное в сообщении на сайте партии ПАРНАС, это "безоговорочное снятие с рассмотрения Государственной думы так называемого законопроекта о реновации".

"Решения о сносе домов должны приниматься исключительно по добровольному согласию всех собственников на основе рыночной компенсации", - говорится также в заявлении оргкомитета.

Media playback is unsupported on your device В Москве прошел многотысячный митинг противников программы реновации

14 мая в Москве прошла многотысячная акция против реновации - сноса старых пятиэтажек и переселения их жителей. Одна из организаторов акции - журналистка портала Znak.com Екатерина Винокурова - настаивала на том, что мероприятие не является политическим.

Тем не менее, на митинг пришли оппозиционные политики Алексей Навальный, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Навальный вместе с семьей был удален с митинга полицией, когда приблизился к сцене, из-за чего разгорелся скандал в соцсетях. Организаторов обвинили в том, что они якобы действовали по согласованию с властями, а оппозиционера Навального - в попытке использовать тему сноса пятиэтажек в своих целях.

Согласно плану реновации, который объявил мэр Москвы Сергей Собянин, должны быть снесены 4566 пятиэтажек-хрущевок. С 15 мая по 15 июня в электронной системе "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах проходит голосование. Под снос, как обещают власти, пойдут только те дома, где за программу проголосуют две трети жителей.

Противники программы считают, что она нарушает их конституционный права и Гражданский кодекс России. Они требуют отложить приятие законопроекта о реновации, который был одобрен Госдумой в первом чтении в апреле, и действовать в рамках нынешнего законодательства.

Во вторник стало известно, что второе чтение законопроекта о реновации состоится 5 июля. Одновременно Мосгордума рассматривает свой законопроект, в который в субботу были внесены поправки. Они направлены на то, чтобы смягчить критику проекта.