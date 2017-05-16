Украина обвинила российские ресурсы в атаке на сайт Порошенко

Правообладатель иллюстрации SERGEI KONKOV/TASS Image caption В администрации президента сообщили, что атака идет с "с ресурсов "Яндекса" и VK"

Украинские власти наблюдают DDOS-атаку на сайт администрации президента страны. Об этом заявил замглавы администрации Дмитрий Шимкив, сообщается в "Фейсбуке" офиса Петра Порошенко.

По словам Шимкива, хакерская атака - это ответ на блокировку российских соцсетей, о которой стало известно 16 мая.

"С 15:15 мы наблюдаем ответ россиян на указ президента, в котором поручается закрыть доступ к российским социальным сетям, - сказал украинский чиновник. - Мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов "Яндекса" и VK".

Администрация президента уверяет, что IT-специалисты контролируют ситуацию и угрозы для сайта нет. Офис Порошенко не предоставил доказательств того, что к атаке причастны российские ресурсы.

Media playback is unsupported on your device Жители Киева - о запрете российских соцсетей

16 мая стало известно, что Украина ввела санкции против российских компаний. Согласно указу Порошенко, на Украине будет запрещен доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", сайтам группы Mail.Ru и "Яндекс".

Также будет заблокирован доступ к сайтам издателя электронных словарей ABBYY и антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.