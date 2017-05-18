В колумбийском порту произошла серия взрывов, есть погибшие

Image caption Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.

По меньшей мере шесть человек погибли и еще более 20 пострадали в результате нескольких взрывов в порту колумбийского города Картахена.

Причины взрывов устанавливаются. Агентство Франс пресс со ссылкой на источник сообщает, что полиция выясняет, было ли это спланированное нападение.

"Прогремело три взрыва, два из них произошли на одном и том же месте", - сообщила представитель местной пожарной службы.

По данным пожарных, два взрыва прогремели на территории американской судостроительного завода Astivik, третий - на территории колумбийской судостроительной корпорации Cotecmar.

Сообщается, что после взрывов начался пожар, который был вскоре потушен.

Место происшествия находится в промышленной зоне города, приблизительно в 15 км от туристических достопримечательностей.