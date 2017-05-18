Усманов против Навального: публичная полемика

Media playback is unsupported on your device Главные цитаты из обмена видеоблогами Усманова и Навального

Бизнесмен Алишер Усманов перед началом судебного заседания по иску, поданному им к оппозиционеру Алексею Навальному, записал к последнему видеообращение, в котором ответил на основные обвинения в свой адрес, выдвинутые политиком и ставшие причиной подачи иска.

В начале своего 12-минутного обращения Усманов говорит, что записал его для людей, "которые пока еще думают, что Навальный говорит правду". Миллиардер говорит, что их мнение для него важно. Сам Навальный выложил это видео у себя на сайте и пообещал подробно его разобрать позднее.

В своем видео Усманов заочно обращается к оппозиционеру на "ты" и комментирует наиболее популярные обвинения, выдвигавшиеся против него Навальным. Большинство тезисов из этого видеообращения Усманов уже излагал в апреле в интерью газете "Ведомости".

Кто уголовник?

Навальный:

В своей передаче "Кактус" Навальный сказал про Усманова, что тот "переживает, что его назвали преступником". При этом, как утверждает политик, сам бизнесмен якобы "отсидел шесть лет в Узбекистане то ли за изнасилование, то ли за мошенничество, он является преступником и был преступником".

Усманов:

"Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Мне скрывать нечего. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, и причем по реально сфабрикованному делу - о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я никому не давал. Ты сказал, что я сидел за изнасилование - то есть вот этой манипуляцией статьями и словами ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем".

"Если бы ты был настоящим юристом, ты бы знал, что человек, которого полностью реабилитировали, причем не по его заявлению, а по решению верховного суда страны, не преступник - если человек реабилитирован по принципу и признаку отсутствия состава преступления. Из нас двоих уголовник - это ты, потому что ты сегодня находишься под приговором судебных органов и на условном сроке".

Была ли приватизация?

Навальный:

"Пусть Усманов нам сколько угодно рассказывает про свои инвестиции в Uber. Ну инвестировал, и чего? Источник инвестиций и вообще 90% его богатства какой? Вот он: приватизированные здоровенные советские горные комбинаты. Копают из карьера железнорудный концентрат да и всё. Копать начали с 1960-х годов, просто в какой-то момент туда пришёл Усманов", - писал Навальный.

Навальный также утверждал, что эти комбинаты Усманов якобы "просто приватизировал или похитил или другим образом получил в собственность, но он не создал абсолютно ничего"

Усманов:

"Ты врешь, что источник моего состояния - крупнейшие приватизационные сделки. Вранье. Ты говоришь, что я забрал, украл советсткие горно-обогатительные комбинаты. Аукционы залоговые, насколько я помню, закончились в 1995 году, я никогда ни в одном из них не участвовал, в последующих приватизационных сделках - тоже".

"Первая наша сделка в 2004 году была рекордной, и сумма, которую мы заплатили за Михайловский ГОК, составляла более 1,5 млрд долларов, из которых полмиллиарда мы собирали сами, акционеры, а миллиард нам давал банк - и этот кредит мы вовремя погасили кстати. Ты лжешь, когда говоришь о том, что мы бесплатно у кого-то по случаю, в подарок получили все эти активы".

"Ты во всем врешь. В том, что я получал все это бесплатно. Единственное участие в государственном аукционе было у нас в 2008 году, когда мы за право на разработку месторождения Удокан заплатили опять-таки рекордную сумму, полмиллиарда долларов, и это была самая крупная сделка с государством вне нефтегазового сектора".

Сколько рабочих мест?

Навальный:

"Ни одного рабочего места он не создал. Все, что есть у Алишера Усманова, основа его бизнес-империи - это такие советские горно-обогатительные комбинаты, это было создано когда-то тогда, в 70-80-е годы", - утверждал Навальный в передаче "Кактус".

Усманов:

"Ты врешь в очередной раз, что я не создал ни одного рабочего места. Ты просто неуч, потому что за 10 лет моего руководства предприятиями создано 40 тысяч рабочих мест. В них вложено - в технологию, в инфраструктуру этих предприятий - более 800 млрд рублей. Перемножь средний курс, и поймешь, сколько это. Даже неудобно говорить эту цифру. И эта модернизация была что, за счет советской власти? Может, по госплану? Или, может, Леонид Ильич мне золото партии оставил?"

Где Усманов платит налоги?

Навальный:

"Алишер Усманов, богатейший человек России с состоянием более 13 млрд долларов отказался от налогового резидентства России. Это значит что он официально уведомил российские власти о том, что большую часть года он живет в Великобритании и Швейцарии, поэтому больше не будет платить налоги в России", - заявил Навальный в своем видео, датированном 2016 годом.

Усманов:

"Ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где платишь налоги? И вообще - ты платишь налоги? А вот я плачу налоги только в России. И я хочу, чтобы люди, которым ты врешь, морочишь мозги, лжешь, клевещешь, знали, что вот в этом году только я задекларировал 2,7 млрд рублей налогов, а за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу".

Откуда деньги?

Навальный:

"Вот и имеем бессмысленного никому не нужного олигарха, деньги которого произошли не от предпринимательского таланта, а от огромных советских ГОКов, где работают люди в ужасных условиях труда. Одну из самых дорогих яхт в мире, построенную за счет продажи сырья, добытого на огромных советских ГОКах", - писал Навальный на своем сайте.

Усманов:

"По поводу остальных средств, которые тебя так сильно мучают, тоже хочется как-то сказать, так как чувствую страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. Я очень много сделок делал за рубежом, на биржах других стран - в Лондоне, Нью-Йорке - и я заплатил с этого прекрасные цифры налогов, о которых я говорил. А прибыль, которую я там заработал, составила более 4,5 млрд долларов".

"Из этих денег помимо налогов я еще миллиард отдал на благотворительность и просто помощь людям - это тоже взятки? Ну а на остальные, если тебе очень интересно - я тебе это просто хочу объяснить, чтобы ты не завидовал - я и купил все то, что я имею, в том числе и прекрасную лодку, и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя".

Взятка или выплата?

Навальный:

"Усманов подарил фонду Соцгоспроект, контролируемому людьми [премьер-министра России Дмитрия] Медведева усадьбу на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей", - говорил Навальный еще в одном выпуске "Кактуса". Тогда же он добавил, что он и его сотрудники расценивают это как взятку.

Усманов:

"Ты врешь и в следующем, когда говоришь, что я взятки даю. Ты пойми, взятки не регистирируют в регистрационной палате. Открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе все-таки надо читать книжки по недвижимости, по земельной собственности и так далее. Потому что в них иногда бывает, что людям платят не только за то, что они делают сделку, а за то, что они не делают".

"Вся эта история с землей, с домом - это огромная многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага, в которой было три заинтересованные стороны, и мне пришлось платить не за то, что сделка была, а за то, что она не была между ними. И каждому пришлось платить. Одному активы, чтобы он отказался от прибыли, какую он хотел делать на своей земле, другому - займы и деньги за то, чтобы он землю уступил".

Горняки или шахтеры?

Навальный:

Навальный утверждал, что Усманов якобы "недоплачивает своим рабочим, он недоплачивает налоги, за счет этого он обогащается, за счет этого он купил свою знаменитую яхту за 400 млн евро". "Вот основа его богатства, и никаких рабочих мест он не создал и никакого позитивного эффекта в экономику он не приносит", - заявлял политик.

Усманов:

"Вообще ты бы как-нибудь чуть все-таки поглубже расследовал. Например, Леша, ты заявляешь, что у нас шахтеры. Опять не так - у нас нет шахтеров. Ну хоть бы это узнал бы. У нас работают открытым способом добычи руды. У нас горняки - и зарплата, кстати, этих горняков гораздо выше в среднем, чем по региону, аж на половину. И намного выше, чем в других регионах России".