Челси Мэннинг опубликовала первое фото после выхода из тюрьмы

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Информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг выложила первую фотографию с момента освобождения из тюрьмы. Трансгендер Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг), осужденная за передачу секретных данных, была освобождена накануне на 28 лет раньше срока.

С тех пор, как Мэннинг вышла на свободу, она написала несколько постов в соцсетях, но фотографий не выкладывала.

"Ну, вот и я!!! :Р", - написала Мэннинг в "Твиттере", сопроводив пост хэштегом #HelloWorld ("Здравствуй, мир").

До сих пор единственным доступным публике фото Мэннинг было черно-бело изображение низкого качества, опубликованное армией США в 2013 году, но снятое несколькими годами раньше.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки Мэннинг передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

Рядовой Мэннинг говорил в суде, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Челси Мэннинг была одним из первых информаторов сайта WikiLeaks. За передачу секретных данных ее приговорили к 35 годам лишения свободы. В тюрьме рядовой Брэдли Мэннинг подал заявление о смене имени и пола.

Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.

В январе этого года перед тем, как покинуть пост президента, приговор Мэннинг смягчил Барак Обама, и она получила возможность досрочно выйти на свободу.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.