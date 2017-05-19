Посылавший интимные фото экс-конгрессмен США согласен сесть в тюрьму

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший конгрессмен ранее дважды признавался в отправке непристойных фотографий

Бывший член палаты представителей конгресса США Энтони Уинер признал в суде, что пересылал фото непристойного содержания 15-летней девушке. Секс-скандал с участием Уинера отразился и на деле об электронной почте Хиллари Клинтон и, как позже заявляла она сама, отчасти стоил ей победы на выборах.

Уинер, обвиняемый в пересылке непристойных изображений несовершеннолетней, в четверг дал признательные показания в федеральном суде в Нью-Йорке.

Адвокаты Уинера ранее сообщили, что он заключил сделку со следствием и не будет оспаривать приговор, если он составит менее 27 месяцев тюремного заключения.

Максимальное наказание по статье, по которой обвиняют Уинера, составляет десять лет лишения свободы. Как вариант - регистрация в базе данных для совершивших сексуальные преступления, но без тюремного срока.

Обвинения против Уинера выдвинули в 2016 году после публикации британского таблоида Daily Mail. Его журналисты которого взяли интервью у 15-летней девушки, с которой конгрессмен обменивался фотографиями сексуального содержания и сообщениями такого же рода.

Таблоид выложил серию скриншотов из переписки Уинера с девушкой, на которых были видны фото конгрессмена и фрагменты его текстовых сообщений.

Во время расследования на компьютерах Уинера были обнаружены компрометирующие его материалы, а также письма жене Хуме Абедин, которая работала помощницей кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Из-за этих писем Уинер оказался замешанным в скандал с электронной почтой Хиллари Клинтон, который ФБР расследовало параллельно.

Давая показания юридическому комитету сената США, глава ФБР Джеймс Коми, который недавно был отправлен в отставку, говорил, что помощница Клинтон переслала "сотни и тысячи" электронных писем своему мужу, чтобы тот их распечатал, и что некоторые из этих посланий содержали секретную информацию.

Директор ФБР сообщил об этом за десять дней до президентских выборов, после чего рейтинг Клинтон пополз вниз.

Позже ФБР признало, что Абедин отправила ограниченное количество информации, однако заявление Коми, как недавно призналась Клинтон, стало одним из серьезных факторов, который привел к ее поражению на президентских выборах 2016 года.

Это не первый скандал с непристойными фото Уинера. В 2011 году конгрессмен признался, что, что пересылал через Twitter 21-летней девушке снимки своего обнаженного торса и эрекции, видной через нижнее белье.

Изначально Уинер отрицал это, заявляя, что его аккаунт был взломан, однако после публикации целой серии снимков был вынужден во всем признаться.

После этого он вынужден был покинуть конгресс США, где представлял один из округов Нью-Йорка. А спустя два года Уинер снова оказался в центре скандала с непристойными посланиями.

Еще одна женщина на условиях анонимности рассказала сайту The Dirty, что начала переписываться с ним, когда ей было 22 года, и что в этих посланиях Уинер использовал псевдоним "Опасный Карлос".

В итоге Уинер снова признался, что отправлял женщинам непристойные фотографии и сообщения откровенного содержания. Он тогда баллотировался на пост мэра Нью-Йорка, но вынужден был выйти из кампании после скандала.