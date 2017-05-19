"Мегафон" объяснил причину сбоя, оставившего абонентов без связи

Правообладатель иллюстрации vadim Skryabin/tass Image caption В пятницу абоненты "Мегафона" в Москве и других городах не смогли пользоваться телефонами

Сбой в сети мобильного оператора "Мегафон", из-за которого телефонами в пятницу не могли пользоваться абоненты в Москве и других российских городах, произошел из-за ошибки софта, заявили в самой компании. Она привела к постоянным пиковым нагрузкам на систему, и система не выдержала.

Мобильный оператор "Мегафон" вечером в пятницу объяснил причины перебоев со связью, возникших у его клиентов еще в первой половине дня. Как сказал представитель компании, связь в нескольких регионах пропала из-за сбоя в работе программного обеспечения.

"Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", - рассказал в видеообращении в "Телеграме" представитель "Мегафона" Петр Лидов.

Это крупнейшая авария в сети "Мегафон", подчеркнул он.

Поставщик программного обеспечения - компания Hewlett-Packard - работает над поиском решения проблемы. В "Мегафоне" надеются восстановить связь в течение нескольких часов, добавил Лидов.

"Наши инженеры, в свою очередь, занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие", - уточнил он.

Ранее "Мегафон" объявил, что связь удалось восстановить в Самаре, Казани и Саратове. "Успешность голосовых вызовов по Москве и области - 93%", - заявили в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу операторы мобильной связи "Мегафон" и Yota (использует мощности "Мегафона") сообщили о неполадках со связью - большое число их клиентов не могли совершать и принимать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом.

В пресс-службе компании "Мегафон" говорили, что сбои связаны с аварией одного из элементов сетевого оборудования.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что авария затронула систему HLR (Home Location Register), которая представляет собой большую базу данных о sim-картах абонентов.

Через некоторое время на перебои в работе оператора стали жаловаться и клиенты "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"), в компании это опровергли.

Масштабная кибератака по всему миру вируса WannaCry затронула сети "Мегафона" 12 мая. Однако позже компания отчиталась, что завершила ликвидацию последствий вирусной атаки.

Почти сразу после сбоя в "Мегафоне" подчеркнули, что нет оснований связывать произошедший сбой с вирусом WannaCry.