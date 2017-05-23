Полиция проверяет данные о взорвавшем себя на арене в Манчестере

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Все теракты - это трусливые нападения на безоружных людей, но это нападение выделяется по своей ужасной, отвратительной трусливости", - сказала британский премьер

Британская полиция считает, что знает человека, осуществившего взрыв на "Манчестер-арене", заявила премьер-министр Тереза Мэй после заседания чрезвычайного правительственного комитета. Его имя власти называть пока не будут. По подозрению в причастности ко взрыву задержан 23-летний мужчина.

"Полиция и правоохранительные органы считают, что им известна личность преступника. Но на настоящем этапе расследования мы не можем подтвердить его имя", - сказала Мэй, выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.

Она вышла к прессе, когда закончилось заседание чрезвычайного правительственного комитета КОБРА, созванное после взрыва в Манчестере, который премьер ранее назвала терактом.

По словам Мэй, полиция работает над тем, чтобы собрать больше фактов. Личность преступника не будет названа, пока не удастся выяснить, действовал ли он в одиночку или ему помогали другие.

У следствия не осталось сомнений, что взрыв был терактом, добавила премьер.

Вскоре после выступления премьера полиция сообщила о задержании 23-летнего мужчины по подозрению в причастности к атаке на "Манчестер-арену".

Его задержали в Чорлтон-Кам-Харди, юго-западном пригороде Манчестера. Другие подробности пока неизвестны.

Взрыв произошел в понедельник вечером после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

Ранее во вторники полиция Манчестера объявила, что человек, осуществивший взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" в ночь на вторник, сам погиб от взрыва приведенного им в действие взрывного устройства.

22 человека, в том числе несколько детей, погибли и еще по меньшей мере 59 получили ранения в результате взрыва смертника вблизи концертного зала.

Взрыв в концертном зале "Манчестер-арена" может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии после взрыва на "Манчестер-арене" приостановили свои предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня.