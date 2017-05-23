Трамп на переговорах с Аббасом пообещал "сделать все" для мира

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переговоры Дональда Трампа и Махмуда Аббаса проходили в Вифлееме

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом заявил, что "сделает все", чтобы между израильтянами и паслестинцами установился мир.

Трамп также поблагодарил Аббаса за готовность участвовать в борьбе с терроризмом.

Израиль и Палестинская автономия не проводили прямые переговоры уже более трех лет.

Как сказал президент США, самой сложной задачей является именно организация прямых переговоров между израильтянами и палестинцами.

Переговоры Трампа и Аббаса проходили в Вифлееме. Перед началом встречи Трамп заявил, что приехал в Вифлеем с надеждой на достижение мирного урегулирования ситуации.

"Я намерен добиваться достижения мирного соглашения между израильтянами и палестинцами. И я намерен делать все что могу для достижения этой цели", - заявил Дональд Трамп.

Аббас, в свою очередь, заверил Трампа, что также готов работать для достижения мирного соглашения.

Перед прибытием Трампа в Вифлеем на Западном берегу и в секторе Газа прошли протесты против визита Трампа.

Во вторник Дональд Трамп завершает свое ближневосточное турне, которое стало для него первым зарубежным турне в качестве президента США. В понедельник Трамп посетил Израиль и провел переговоры с премьером страны Биньямином Нетаньяху.

Перед началом переговоров американский президент посетил в Иерусалиме храм Гроба Господня и священную для иудеев Стену Плача.

Media playback is unsupported on your device Дональд Трамп помолился у Стены Плача в Иерусалиме

Нетаньяху после встречи с Трампом высказал пожелание в "Твиттере", чтобы визит президента США стал "вехой на пути к урегулированию [конфликта] и миру".

Перед визитом в Израиль Трамп посетил Саудовскую Аравию, которую США традиционно рассматривают как одного из своих основных союзников в арабском мире.

Трамп ранее несколько раз обращался к теме Ближнего Востока. В феврале Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что добьется заключения "великого" мирного договора для региона. С его слов, США готовы изменить подход к палестино-израильскому конфликту.

"Я смотрю на два и на одно государство, - признался тогда Трамп. - И мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант".

После встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом в начале мая Трамп вновь заявил, что есть "очень хороший шанс" заключить мирный договор на Ближнем Востоке.