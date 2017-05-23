Трамп назвал стоящих за взрывом в Манчестере "злыми лузерами"

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп сделал свое заявление в Вифлееме, где он встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Президент США Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в Манчестере "злыми лузерами".

"Я не буду называть их чудовищами, потому что им понравится такой ярлык. Я называю их лузерами", - сказал американский президент во время своего визита в Вифлеем.

Президент Трамп также упомянул "зловещую идеологию, которая должны быть полностью уничтожена".

"Наше общество не может принять продолжение этого кровопролития", - сказал он во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Мировые лидеры выражают свои соболезнования и чувства солидарности с народом Британии после взрыва бомбы в понедельник вечером на концерте в Манчестере.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал жителей Франции быть бдительными.

"Перед нами вновь самая трусливая форма терроризма, и мишенью, как и в Париже год тому назад, оказался концертный зал", - говорится в его заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил свои соболезнования и вскоре обсудит ситуацию с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Правообладатель иллюстрации Twitter / Emmanuel Macron Image caption Макрон: "Я думаю о британском народе, о жертвах и об их близких. Мы все вместе боремся с терроризмом

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что этот взрыв напомнил жителям города о нападении на их город в 2016 году, когда экстремист направил грузовик на толпу, в результате чего погибли более 80 человек.

В интервью телеканалу France Info Эстрози сказал, что подозревает, что взрыв в Манчестере был организован исламистами, и призвал "вести борьбу против этой пятой колонны, которая, как осьминог, продвигается по подземным сетям".

Правообладатель иллюстрации Twitter / Justin Trudeau Image caption Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: "Канадцы шокированы ужасающим нападением в Манчестере. Пожалуйста, не забывайте о жертвах и их семьях".

Собозенования со всех концов света

Правообладатель иллюстрации Twitter / Narendra Modi Image caption Премьер-министр Индии Нарендра Моди: "Мне очень горько в связи с нападением в Манчестере. Мы его категорически осуждаем. Мы думаем о семьях погибших и молимся о пострадавших

Лидер Китая Си Цзиньпин позвонил британской королеве Елизавете II и выразил свои соболезнования, добавив, что "в эти трудные времена Британия и Китай стоят плечом к плечу".

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выразил свои "глубокие соболезнования и полную солидарность с британским нардом в этот трагический момент".

Глава Европейского совета Днальд Туск сказал: "Мое сердце сейчас в Манчестере. Мы все думаем о жертвах".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал о "тесных связях с народом Британии в этот трагический момент".

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони: "Италия - вместе с народом Британии и ее правительством".