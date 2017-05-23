В Манчестере посетители в панике покинули торговый центр

Image caption Полиция сообщает, что расследует некий инцидент в торговом центре

В Манчестере, где накануне произошел взрыв во время концерта, во вторник проводилась эвакуация из торгового центра. Сообщается, что люди в панике бросились бежать из центра после того, как услышали громкий хлопок и выстрелы.

Сотрудники и посетители торгового центра Arndale в Манчестере были ненадолго эвакуированы, передает с места событий корреспондент Би-би-си Дэн Джонсон.

По его словам, очевидцы говорят, что слышали выстрелы. Ранее стало известно, что в этом районе прозвучал громкий хлопок.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как люди в панике выбегают из здания торгового центра.

Также сообщается, что вскоре после эвакуации центр вновь открылся для посетителей.

Полиция сообщает, что расследует некий инцидент в торговом центре, но не уточняет, какой именно.

Накануне вечером предполагаемый смертник устроил взрыв вблизи концертного зала "Манчестер-арена": в результате погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще по меньшей мере 59 человек получили ранения.

Взрыв произошел после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало много подростков.

Британский премьер Тереза Мэй выпустила короткое заявление, в котором говорится об "ужасающей террористической атаке".

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала взрыв "варварским актом".