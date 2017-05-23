ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере

Image caption По словам британского премьера, полиция знает человека, осуществившего взрыв

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на арене в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, в том числе дети.

О том, что запрещенная в России, Британии и других странах группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере, сообщает связанный с ИГ информационный ресурс Amaq.

В сообщении указывается, что "один из солдат халифата заложил бомбу в толпе", а также содержатся угрозы новых атак.

Image caption Полиция Манчестера сообщала, что взрыв осуществил смертник

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что полиция знает человека, осуществившего взрыв на "Манчестер-арене".

Его имя власти называть пока не будут. По подозрению в причастности ко взрыву задержан 23-летний мужчина.

Взрыв произошел в понедельник вечером после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

22 человека, в том числе несколько детей, погибли и еще по меньшей мере 59 получили ранения в результате взрыва смертника вблизи концертного зала.

Полиция Манчестера сообщила, что взрыв осуществил смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство и при этом погиб.

По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, следственные органы выясняют, действовал ли нападавший в одиночку, или был частью подпольной сети.

Президент США Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в Манчестере "зловещими лузерами".

"Я не буду называть их чудовищами, потому что им понравится такой ярлык. Я называю их лузерами", - сказал американский президент во время своего визита в Вифлеем.