ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на арене в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, в том числе дети.
О том, что запрещенная в России, Британии и других странах группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере, сообщает связанный с ИГ информационный ресурс Amaq.
В сообщении указывается, что "один из солдат халифата заложил бомбу в толпе", а также содержатся угрозы новых атак.
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что полиция знает человека, осуществившего взрыв на "Манчестер-арене".
Его имя власти называть пока не будут. По подозрению в причастности ко взрыву задержан 23-летний мужчина.
Взрыв произошел в понедельник вечером после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.
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22 человека, в том числе несколько детей, погибли и еще по меньшей мере 59 получили ранения в результате взрыва смертника вблизи концертного зала.
Полиция Манчестера сообщила, что взрыв осуществил смертник, который привел в действие самодельное взрывное устройство и при этом погиб.
По словам главного констебля полиции Большого Манчестера Иэна Хопкинса, следственные органы выясняют, действовал ли нападавший в одиночку, или был частью подпольной сети.
Президент США Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в Манчестере "зловещими лузерами".
"Я не буду называть их чудовищами, потому что им понравится такой ярлык. Я называю их лузерами", - сказал американский президент во время своего визита в Вифлеем.