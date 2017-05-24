Moody's впервые с 1989 года снизило кредитный рейтинг Китая

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рост китайской экономики будет замедляться, считают финансисты

Рейтинговое агентство Moody's впервые почти за 30 лет снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая. В агентстве считают, что из-за растущего долга в экономике и замедления ее роста финансовые возможности Китая снизятся. Пекин с такой оценкой не согласен.

Кредитный рейтинг КНР снижен на один пункт - с Aa3 до A1. В то же время агентство изменило прогноз по Китаю с "негативного" на "стабильный".

Снижение рейтинга может увеличить стоимость зарубежных займов.

В заявлении Moody's говорится, что финансовая мощь Китая "в предстоящие годы несколько уменьшится по мере того, как в экономике продолжит расти объем долга, а потенциальный рост - замедлится".

Moody's считает, что уровень госдолга достигнет 40% ВВП к 2018 году, а к концу десятилетия приблизится к 45%.

Это первое снижение рейтинга Moody's впервые для страны с 1989 года, когда произошли события на площади Тяньаньмэнь, повлиявшие на торговлю Китая с другими странами.

Министерство финансов Китая восприняло снижение рейтинга в штыки. Как пишет агентство Рейтер, по мнению Пекина, переоценка рисков основана на "ненадлежащей методологии".

В заявлении китайского минфина сказано, что Moody's "преувеличивает трудности", когда оцениват быстррастущий долг Китая и прогнозируют стимулирующие меры властей для поддержки экономического роста.

В прошлом году китайская экономика показала рекордно низкий рост за последние 25 лет - он составил 6,9%.

В 2017 году Китай ожидает роста ВВП на уровне всего 6,5%. Прогноз содержится в плане социально-экономического развития КНР на 2017 год.

В Moody's считают, что сокращение роста продолжится, пока показатель не достигнет примерно 5%.

Причиной такой оценки в Moody's называют три фактора - сокращение инвестиций, снижение среднего возраста работоспособного населения и дальнейшее падение производительности труда.