Директор Большого театра написал письмо Путину о Серебренникове

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakian\tass Image caption Владимир Урин считает, что в ситуации вокруг "гоголь-центра" виноваты СМИ

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, которые прошли накануне.

Письмо директора театра не опубликовано. Его содержание Урин пересказал на встрече с журналистами в четверг.

"Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую", - цитирует Урина агентство Интерфакс.

Обыски в у Серебренникова прошли в рамках дела о хищении средств в особо крупном размере (около 200 млн рублей), выделенных его труппе "Седьмая студия" из федерального бюджета.

По делу были задержаны бывшие генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. По мнению Урина, от обысков пострадал и Серебренников, который проходит по делу свидетелем.

"Всех интересует имя, люди не разбираются в ситуации, но слышат имя, и в результате возникает впечатление, что главный виновник этой финансовой "разборки" - Кирилл Серебренников", - заявил Урин, добавив, что освещавшие ситуацию СМИ по его мнению действовали не имея достаточно точной информации.

"Свою точку зрения я высказал в письме президенту", - заключил Урин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что письмо директора Большого театра в Кремль не поступало.

Обыски дома и в театре у Серебренникова прошедшие в среду вызвали большой резонанс. У театра до вечера продолжалась стихийная акция в поддержку труппы "Гоголь-центра" и Серебренникова. Рядом с театром находились полицейские машины и автозак, но никто задержан не был.

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На спонтанную акцию в поддержку Серебренникова пришли актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Виктория Толстоганова, журналисты Юрий Сапрыкин и Михаил Идов, поэтесса Вера Полозкова, режиссер Федор Бондарчук и другие.

Хаматова зачитала журналистам обращение деятелей культуры в поддержку Серебренникова.

"Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо - без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", - говорилось в заявлении.

Тем временем самого Серебренникова допрашивали в здании второго управления Следственного комитета России по особо важным делам на Новокузнецкой улице в Москве. Утром во вторник у него в квартире и в "Гоголь-центре" проходили обыски.

Представитель СКР Юлия Иванова сообщала, что режиссер был допрошен как свидетель и отпущен под обязательство о явке к следователю.