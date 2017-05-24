"Ведомости" достигли мирового соглашения с Фридманом

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Фридман требовал от издания опровергнуть изложенную в статье информацию

Глава наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман и газета "Ведомости" подписали мировое соглашение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил представитель бизнесмена Леонид Хейфец.

Рассмотрение иска Фридмана к "Ведомостям" началось в Останкинском суда Москвы в среду.

На судебном заседании Хейфец заявил, что "Ведомости" обязались опубликовать опровержение статьи о Фридмане.

"Стороны решили спор путем опубликования опровержений не соответствующий действительности информации в бумажной и электронной версии газеты", - сказал он.

Месяц назад представитель Фридмана сообщал, что стороны обсуждают досудебное урегулирование спора, то есть заключение мирового соглашения.

Фридман подал иск о защите чести и достоинства к владельцу газеты "Ведомости" - АО "Бизнес Ньюс Медиа" из-за статьи от 27 февраля этого года под заголовком "Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии".

Представители бизнесмена требуют опубликовать опровержение изложенной в статье информации и в газете, и на сайте издания, а также удалить статью с веб-страницы "Ведомостей".

Статья, ставшая поводом для подачи иска, описывала скандалы и уголовное дело, связанные с нидерландской телекоммуникационной компанией Zed+, в которой имелись активы как Фридмана, так и испанского миллиардера Переса Долсета.

Фридман заявил, что журналисты "Ведомостей" при подготовке статьи нарушили профессиональную этику, не обратившись к нему или его представителям за комментарием.

Позднее шеф-редактор издания Дмитрий Симаков признал, что при подготовке материала о Фридмане была допущена "вопиющая человеческая ошибка".

"Михаил Фридман, к сожалению, прав. За комментариями по статье мы обратились не по адресу. Это вопиющая ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции. Ни о каком влиянии извне речи не идет", - признал тогда Симаков.

Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев принес бизнесмену извинения в своем "Фейсбуке" за ранее высказанные им упреки в его адрес.

Сам Фридман говорил, что судебное разбирательство может быть прекращено, если издание опубликует опровержение информации, изложенной в статье.