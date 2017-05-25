Трамп потребовал найти виновных в утечках о Манчестере

Правообладатель иллюстрации New York Times

Президент США Дональд Трамп назвал "весьма тревожными" утечки в американскую прессу подробностей ведущегося расследования теракта в Манчестере.

Находясь на саммите НАТО в Брюсселе, Трамп сказал, что они являются "серьезной угрозой нашей национальной безопасности" и пообещал начать расследование произошедшего и, если потребуется, наказать виновных.

"Эти утечки происходят уже давно", - сказал президент.

Это заявление прозвучало в тот момент, когда американская газета "New York Times" прокомментировала публикацию фотографий улик с места взрыва в Манчестере, из-за которой, как было объявлено, британская полиция прекратила делиться информацией о ходе расследования этого теракта с правоохранительными органами США.

В издании подчеркнули, что опубликованные изображения не были неуважительными по отношению к жертвам взрыва и соответствовали общим принципам распространения информации об орудиях преступлений, которым следуют другие СМИ, в частности, британская газета Times.

"Наша миссия заключается в том, чтобы сообщать новости и информировать наших читателей. У нас есть строгие правила, касающиеся того, каким образом освещать деликатные темы. Наше освещение ужасного нападения, произошедшего в понедельник, было всесторонним и ответственным", - говорится в заявлении New York Times.

Журналисты также отметили, что считают нужным рассказывать не только о жертвах терроризма, но и о том, как функционируют террористические группировки, об их финансировании и способах вербовки.

"Время от времени процесс освещения [темы терроризма] становится личным риском для наших журналистов. Но мы делаем это, потому что такова наша миссия", - подчеркивается в заявлении.

В среду, 24 мая, New York Times опубликовала фотографии с места взрыва в Манчестере с запечатленными на них фрагментами бомбы и рюкзака, который предположительно использовался для ее переноски, а также устройство, идентифицированное как "возможный детонатор". Кроме того, информация о личности предполагаемого террориста-смертника - 22-летнего Салмана Абеди - появилась в американской прессе спустя всего 24 часа после взрыва.

Как сообщил источник Би-би-си, утечки вызвали недоумение в британском правительстве, после чего было решено поставить вопрос "на другом уровне".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед встречей с Трампом в Брюсселе подчеркнула, что обмен информацией между спецслужбами двух стран ведется с условием, что секретность данных нарушаться не будет.