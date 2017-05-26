СМИ США: зять Трампа Джаред Кушнер - под наблюдением у ФБР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джаред Кушнер - советник и зять президента США

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, одновременно занимающий пост советника президента США, находится под пристальным наблюдением ФБР в рамках расследования связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, сообщают американские СМИ.

Следствие полагает, что у 36-летнего Кушнера есть важная информация, касающаяся расследования, сообщает Эн-би-си.

ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ЦРУ Роберт Мюллер.

При этом источники американской корпорации, пожелавшие остаться неизвестными, уточнили, что внимание к Кушнеру спецслужб не означает, что его подозревают в совершении какого-либо преступления, и - на основе имеющейся у них информации - не планируют предъявлять ему обвинения.

По данным Washington Post, следствие интересуется подробностями встреч Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и неким московским банкиром.

Параллельно возможными связями трамповского штаба с Москвой интересуются и в конгрессе. Сообщается, что Кушнер уже дал согласие выступить в сенатском комитете по разведке и ответить на вопросы о своих связях с Россией.

В марте стало известно, что Кушнер вместе с занимавшим тогда пост советника по национальной безопасности Майклом Флинном в декабре прошлого года (то есть еще до своего официального вступления в должность) встречался с Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Факт встречи признали в Белом доме.

Из-за разразившегося скандала Флинн ушел в отставку, а чуть позже генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что отстраняется от расследования по поводу возможного вмешательства России в американские выборы.

Однако в отличие от них обоих, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов - хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

Сам Трамп отрицает какое-либо участие России в своей выборной кампании. Расследование ФБР он назвал "крупнейшей охотой на ведьм в американской истории"

Российские власти также отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты американских выборов. Президент Владимир Путин даже заявил, что в США "развивается политическая шизофрения".