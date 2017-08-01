Власти Москвы снесут 5 тысяч домов. Кто и как попал в списки?

Image caption Жители более тысячи домов на общих собраниях проголосовали за включение в программу

В итоговый список домов по программе реновации жилья в Москве вошли 5144 здания, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в этих домах находится более 350 тысяч квартир.

В конце февраля, когда Собянин объявил о программе сноса пятиэтажек, власти говорили, что в программу могут войти около 8 тысяч домов.

Окончательный список домов, включенных в программу, опубликован на сайте московского правительства.

По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, программа реновации охватит 15 тысяч гектаров земли - это примерно 30% территории города, где есть жилая застройка.

Собянин обещал, что с 1 августа жители этих домов перестанут платить за капремонт.

До 1 октября власти собираются определиться с кварталами, где будут стартовые площадки для строительства новых домов в 2017-2019 годах. По словам мэра, программа реновации рассчитана до 2032 года.

При этом и Собянин, и Хуснуллин ранее говорили, что первые дома будут переселены до конца этого года.

Как менялась программа?

Обнародованные в феврале планы мэрии привели к массовым акциям протеста в Москве против программы.

В начале мая был опубликован предварительный список из 4546 домов, жители которых могли проголосовать за включение их дома в программу.

В предварительный список не попали многие дома, где жители активно протестовали против включения в программу.

Тем не менее, в списках оказались и кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные еще в начале века. При этом составители списка обошли вниманием ветхие общежития, жители которых хотели бы попасть в программу.

Кто попал в итоговый список?

В результате интернет-голосования через приложение "Активный гражданин" и центры государственных услуг по всему городу в программу вошли 4062 дома. Жители примерно 484 домов проголосовали против сноса их пятиэтажек.

К ним добавились дома, жители которых провели общие собрания собственников (ОСС). Для включения в программу за снос дома должны были проголосовать не менее двух третей владельцев квартир в нем. При этом жители пятиэтажек могут на любом этапе отказаться от участия в программе.

В результате в списке оказались многие кирпичные пятиэтажки постройки конца 1950 годов - начала 1960-х годов. Например, квартал кирпичных пятиэтажек вокруг "Москвы-Сити", а также кирпичные дома на Большой Очаковской.

Media playback is unsupported on your device 60 лет в "хрущевках" - как Москва стала пятиэтажной

Чаще всего выступают против программы именно жители кирпичных пятиэтажек. Они обращают внимание на то, что их техническое состояние лучше, чем у панельных. Многие сознательно покупали в них квартиры, в том числе брали в ипотеку.

Чиновники часто говорят о том, что срок эксплуатации пятиэтажек подходит к концу. По мнению экспертов, срок эксплуатации пятиэтажек может составить до 125 лет при своевременном капитальном ремонте. Более того, многие эксперты утверждают, что провести капитальный ремонт пятиэтажек будет дешевле, чем снести.

Также в итоговом списке оказались бывшие общежития на улицах Введенского и Электрозаводской, жители которых требовали включения в программу.

Почему жители были недовольны собраниями?

Чтобы попасть в программу реновации, жители домов должны были провести ОСС до 1 июля, а документы о нем передать в районную управу до 20 июля. С этим было связано множество скандалов.

Газета "Ведомости" в середине июля сообщила, что по итогам ОСС в программу могут войти около 1,5 тысячи домов.

В мэрию поступили результаты собраний в 1,4 тысячи домов, уточнял "Коммерсант".

По данным издания, около 400 домов проголосовали против программы. Кроме того, чиновники сомневались в легитимности около половины оставшихся результатов.

Image caption Власти планируют снести все пятиэтажки вокруг "Москва-Сити"

Во многих районах Москвы жители жаловались, что подобные собрания проходят не по правилам. Об этом они писали в протестных группах в социальных сетях и рассказывали в СМИ.

Самая распространенная жалоба - это нарушения сроков голосования: собрания проводились после 1 июля, а в протоколах ставилась другая дата. О подобном случае Русской службе Би-би-си рассказывал житель одного из домов в Перово. По его словам, ОСС прошло 11 июля.

Среди прочих нарушений: не все собственники заранее уведомлялись о собрании, комиссия по подсчету голосов не избиралась, а созывалась из активистов и тому подобные.

Также жители жаловались на давление со стороны управ, представители которых агитировали за снос домов, а также угрозы со стороны сторонников сноса и муниципальных чиновников.

Куда будут переселять пятиэтажников?

Марат Хуснуллин в начале июля сообщил, что первые жители пятиэтажек, попавших в программу, будут переселены в квартиры в уже построенных домах. Таких квартир у города есть около 4 тысяч.

Чиновник пояснил, что они находятся в домах, которые были построены по разным программам, включая первую программу сноса пятиэтажек: "лишние" квартиры остались, поскольку тогда жителям предлагали несколько вариантов жилья на выбор.

Власти неоднократно обещали, что для жителей пятиэтажек будут построенные "современные панельные" или монолитные дома.

Image caption В программу сноса попали бывшие общежития на улице Введенского, жители которых требовали их снести

В начале июля на Московском урбанистическом форуме были представлены примеры отделки квартир для переселенцев, в также примеры застройки новых кварталов.

Власти Москвы провели конкурс среди российских и зарубежных архитектурных бюро на проект квартала в рамках программы реновации.

Команды, которые разработают концепцию пяти первых площадок застройки, должны быть отобраны сегодня, 1 августа.