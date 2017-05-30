Ариана Гранде, Джастин Бибер и Coldplay выступят в Манчестере
Джастин Бибер, Кэти Перри и группа Coldplay примут участие в благотворительном концерте певицы Арианы Гранде, на концерте которой в зале Manchester Arena 22 мая прогремел взрыв.
Благотворительный концерт состоится в ближайшее воскресенье на манчестерском стадионе "Олд Траффорд".
Выручка от продажи билетов будет отправлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.
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Среди звезд, которые также согласились принять участие в концерте, группа Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс, Найл Хоран из группы One Direction и другие.
Стадион рассчитан на 50 тыс. зрителей. Би-би-си будет транслировать концерт в прямом эфире.
После взрыва, прогремевшего на концерте Арианы Гранде вечером 22 мая, 23-летняя певица заявила, что отменяет концерты в Лондоне, Лодзи, Антверпене, Франкфурте и Цюрихе.
"Разбита. От всего сердца, мне очень очень жаль. У меня нет слов", - написала певица в "Твиттере" после теракта, жертвами которого стали 22 человека, включая детей.
Позже певица заявила, что хочет вернуться в Манчестер.
"Я вернусь в невероятно храбрый город Манчестер, чтобы провести время со своими фанатами и чтобы провести в их честь благотворительный концерт, собрать деньги для пострадавших и их семей", - написала артистка в "Твиттере" несколько дней спустя.
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Ранее во вторник глава манчестерской полиции Иэн Хопкинс заявил, что полиция побеседовала о концерте с родственниками жертв, большинство из них согласились на проведение шоу.
"Когда появилась идея провести концерт, моей первой реакцией было - нужно поговорить с семьями жертв, чтобы узнать, как они к этому отнесутся, - рассказал Хопкинс в эфире Би-би-си. - Большинство из них поддержали идею, хотя некоторые были и против, и это абсолютно понятно".
Жертвами взрыва на концерте Гранде стали 22 человека, еще 50 были ранены.
На концерт Арианы Гранде, которая пользуется большой популярностью у британских девочек-подростков, собрались в основном молодые люди, было много школьников.