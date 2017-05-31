Для заявителей на британскую визу вводятся новые сборы

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Заявителям на британскую визу теперь придется оплачивать сбор в размере 5,48 фунтов стерлингов (около 400 рублей) при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте.

Министерство внутренних дел Великобритании (Хоум-офис) наняло внешнего подрядчика - компанию Sitel UK - для оказания услуг справочной службы.

По словам представителей ведомства, новый сбор, который будет сниматься с кредитных и дебетовых карт, должен снизить нагрузку на британских налогоплательщиков, так как улуги клиентской поддержки обходились правительству в "значительную сумму".

Однако защитники прав мигрантов возражают, что визовые сборы и без того велики и нововведение приведет к еще большему числу отказов в визе.

"Чем сложнее подать заявление на визу, тем более вероятными будут ошибки и, как следствие, возврат заявлений. Это только повышает расходы и объем работы для Хоум-офиса, у которго и так мало ресурсов", - говорит директор по политике и юридическим делам Объединенного совета по вопросам благосостояния иммигрантов Чай Патель.

Стоимость британской визы составляет от 89 фунтов стерлингов (около 6500 рублей) за полугодовую стандартную туристическую визу до 3250 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей) за визу для родственников.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, за год до марта 2017 года на британскую визу было подано около трех миллионов заявлений.

Согласно договору с Sitel UK, число языков, на которых осуществлялась поддержка клиентов, сокращено с 20 до 8. Под сокращение попали, например, Панджаби и Урду.

Хоум-офис отмечает, что 80% всех телефонных разговоров и всей переписки осуществляется на английском языке, и только 4% - на тех языках, которые было решено сократить.