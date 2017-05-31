Суд обязал Навального удалить фильм про Медведева

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS Image caption Миллиардер Алишер Усманов отвергал обвинения Навального не только в суде, но и с помощью видеоблогов

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному.

Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" о премьер-министре России Дмитрие Медведеве.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение", - постановила судья Марина Васина по итогам рассмотрения иска.

"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети интернет указанную информацию и видеоролики в течении десяти дней с момента вступления решения в законную силу", - сказано в решении суда.

Судебный процесс занял два дня. Накануне судья отклонила все 23 ходатайства, поданные защитой Навального, в том числе о приглашении в суд Медведева.

Оппозиционер вскоре после оглашения решения суда заявил, что не станет удалять фильм "Он вам не Димон", который набрал уже более 20 млн просмотров в YouTube.

"Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью", - написал Навальный в "Твиттере".

Выступая перед журналистами у Люблинского суда, он сказал, что обжалует решение.

"На это решение, словами самого Алишера Бурхановича, плевать", - сказал Навальный, перефразировав слова Усманова из первого видеообращения миллиардера к политику.

История тяжбы

Поводом для иска послужили обвинения Навального, согласно которым Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву. Политик утверждал, что бизнесмен безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд руб. фонду "Соцгоспроект".

Навальный объяснял, что считает это завуалированной взяткой Медведеву, так как в руководстве фонда два бывших однокурсника премьер-министра. Усманов в ответ заявлял, что безвозмездная передача была частью многоступенчатой сделки по приобретению другого участка земли.

Медведев называл расследование Навального "компотом" из фактов. Причастность к коррупционным схемам отвергли и фонде "Соцгоспроект".

Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний - в частности, о том, что Усманов:

якобы является преступником

якобы дал взятку первому вице-премьеру России Игорю Шувалову

якобы приватизировал и похитил горно-обогатительные комбинаты

якобы не доплачивает налоги в России и будет платить налоги в Швейцарии

якобы осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсант"

Опровергнуть и удалить эти утверждения требовали представители Усманова. В их иске утверждалось, что Навальный и ФБК, "нарушая фундаментальные принципы морали и нравственности, в угоду своим интересам распространяют ложь" о миллиардере.

Адвокат Усманова Генрих Падва настаивал, что изложенные Навальным и ФБК обвинения (в первую очередь, обвинение в даче взятки) совершенно бездоказательны.

Навальный и ФБК настаивали, что опубликованная им информация либо достоверна, либо взята из открытых источников. Политик заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации. Навальный добавил, что удалять ничего не станет.

В ходе рассмотрения иска судья Васина отклонила 22 из 23 ходатайств представителей Навального и ФБК. В частности, она отказалась вызывать для дачи показаний Медведева, Шувалова, а также топ-менеджмент фонда "Соцгоспроект".

Media playback is unsupported on your device Главные цитаты из обмена видеоблогами Усманова и Навального

Параллельно с тяжбой в суде Усманов и Навальный спорят друг с другом в интернете - в формате видеообращений. Миллиардер опубликовал два видеообращения, в которых отверг обвинения Навального. Политик ответил на них собственными видео-блогами.

После очередного выступления Навального пресс-служба Усманова заявила, что готовит против оппозиционера новые иски.