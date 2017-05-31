Amnesty: Франция злоупотребляет чрезвычайным положением

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Чрезвычайное положение означает усиленное присутствие вооруженной полиции

Французские власти используют чрезвычайное положение, введенное в стране после нападений в Париже в 2015 году, для противодействия мирным демонстрациям, утверждает правозащитная организация Amnesty International.

В ее докладе говорится, в частности, что в соответствии с законами о чрезвычайном положении французские власти приняли сотни указов о запрете публичных демонстраций или индивидуальных акций протеста.

Министерство внутренних дел Франции пока не ответило на просьбу Би-би-си прокомментировать эти обвинения.

Чрезвычайное положение позволяет силам безопасности и полиции проводить обыски без ордеров и помещать подозреваемых под домашний арест.

Оно истекает 15 июля, но президент Эммануэль Макрон уже сообщил, что попросит парламент продлить его в шестой раз до ноября.

Эта мера была введена после событий 13 ноября 2015 года, когда боевики группировки "Исламское государство" убили 130 человек в Париже.

Согласно докладу, за период с ноября 2015 года по 5 мая 2017 года французские власти издали 155 указов о запрете публичных собраний в соответствии с режимом чрезвычайного положения.

Кроме того, власти 639 раз запрещали конкретным лицам принимать участие в публичных собраниях, в большинстве случаев в демонстрациях против реформы трудового законодательства.

"Чрезвычайные законы, которые должны защищать французов от угрозы терроризма, вместо этого используются с целью ограничения их прав на мирный протест", - заявил представитель Amnesty International Марко Перолини.

"Под предлогом применения законов о чрезвычайном положении право на протест было отобрано у сотен активистов, участников демонстраций в защиту окружающей среды и против реформы трудового законодательства, которым запрещалось принимать участие в акциях протеста", - пишет он.

В заявлении правозащитников говорится также, что правоохранительные органы не раз применяли излишнюю силу против участников мирных акций протеста, которые не угрожали общественному порядку.

Правообладатель иллюстрации EPA

Что означает чрезвычайное положение во Франции?