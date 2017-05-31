Amnesty: Франция злоупотребляет чрезвычайным положением
Французские власти используют чрезвычайное положение, введенное в стране после нападений в Париже в 2015 году, для противодействия мирным демонстрациям, утверждает правозащитная организация Amnesty International.
В ее докладе говорится, в частности, что в соответствии с законами о чрезвычайном положении французские власти приняли сотни указов о запрете публичных демонстраций или индивидуальных акций протеста.
Министерство внутренних дел Франции пока не ответило на просьбу Би-би-си прокомментировать эти обвинения.
Чрезвычайное положение позволяет силам безопасности и полиции проводить обыски без ордеров и помещать подозреваемых под домашний арест.
Оно истекает 15 июля, но президент Эммануэль Макрон уже сообщил, что попросит парламент продлить его в шестой раз до ноября.
Эта мера была введена после событий 13 ноября 2015 года, когда боевики группировки "Исламское государство" убили 130 человек в Париже.
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Согласно докладу, за период с ноября 2015 года по 5 мая 2017 года французские власти издали 155 указов о запрете публичных собраний в соответствии с режимом чрезвычайного положения.
Кроме того, власти 639 раз запрещали конкретным лицам принимать участие в публичных собраниях, в большинстве случаев в демонстрациях против реформы трудового законодательства.
"Чрезвычайные законы, которые должны защищать французов от угрозы терроризма, вместо этого используются с целью ограничения их прав на мирный протест", - заявил представитель Amnesty International Марко Перолини.
"Под предлогом применения законов о чрезвычайном положении право на протест было отобрано у сотен активистов, участников демонстраций в защиту окружающей среды и против реформы трудового законодательства, которым запрещалось принимать участие в акциях протеста", - пишет он.
В заявлении правозащитников говорится также, что правоохранительные органы не раз применяли излишнюю силу против участников мирных акций протеста, которые не угрожали общественному порядку.
Что означает чрезвычайное положение во Франции?
- Размещение дополнительных сил полиции и вооруженной охраны в общественных местах, школах, университетах и транспортных терминалах
- Усиление контроля на границах и введение ограничений в аэропортах и вокзалах
- Полиция может проводить обыски без судебного ордера и помещать людей под домашний арест
- Введение запретов на акции протеста и публичные собрания