Пассажир Malaysia Airlines рвался в кабину пилотов и говорил о бомбе

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рейс направлялся в Куала-Лумпур, но вынужден был вернуться через полчаса после взлета

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Мельбурна, вынужден был вернуться в аэропорт после того, как один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Он говорил, что у него бомба.

Рейс номер MH128 вылетел из аэропорта Мельбурна после 23:00 по местному времени. По данным портала Flightradar.com, он развернулся через 14 минут после взлета.

Как говорится в заявлении авиакомпании, лайнер вынужден был развернуться из-за буйного пассажира. Решение об этом принял командир экипажа, самолет пробыл в воздухе 30 минут.

Правообладатель иллюстрации flightradar24 Image caption По данным портала Flightradar.com, самолет развернулся через 14 минут после взлета

Сообщается, что пассажир сказал, что у него есть бомба, и попытался войти в кабину вскоре после взлета.

После благополучного приземления самолет въехал в ангар, к нему вызвали сотрудников безопасности. Пассажир был задержан.

В министерстве транспорта уточнили, что задержанный - гражданин Шри-Ланки.

Взрывное устройство, которое рвавшийся к пилотам человек называл бомбой, оказалось обычным аккумулятором.

Авиакомпания Malaysia Airlines за последние годы пережила две катастрофы.

В 2014 году пропал борт компании, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Самолет исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер до сих пор не найден.

В июле 2014 года в небе над Украиной в районе захваченного вооруженными формированиями Донбасса был сбит самолет компании, выполнявший рейс MH17.