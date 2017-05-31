Мэрия Москвы не разрешила Навальному провести акцию на Тверской
Власти Москвы отказалась согласовать запланированную на 12 июня акцию Алексея Навального на Тверской улице. Они предложили провести ее на проспекте Сахарова или на юго-востоке города.
"Мы предложили организаторам два альтернативных варианта - либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова", - сказал агентству Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.
По его словам, проведение шествия по заявленному командой Навального маршруту невозможно, поскольку на Тверской улице и Охотном Ряду 12 июня будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Дня России, к тому же на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проводятся дорожно-ремонтные работы.
Проспект Сахарова в мэрии считают хорошей альтернативой, так как это "место в центре столицы, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день", пояснил чиновник.
Он также отметил, что в мэрии рассмотрели две заявки на проведение акции 12 июня. Одна была подана непосредственно Навальным, а вторая директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым.
Навальному в проведении акции было отказано по закону о митингах и шествиях, согласно которому гражданин, привлекавшийся к административной ответственности за определенные правонарушения, не может быть организатором публичной акции, уточнил Черников.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Русской службе Би-би-си, что ответ организаторов митинга на предложение мэрии будет официально объявлен в четверг. "Мы сейчас обсуждаем предложение мэрии Москвы", - пояснил глава штаба Навального Леонид Волков.
В соответствии с законом, срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения, то есть 9 июня.
Навальный сообщил о подаче заявки на проведение акции 12 июня в понедельник, 29 мая. Организаторы мероприятия указали, что его участники планируют пройти от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд, после чего проведут митинг напротив дома номер 2 на Охотном Ряду.
В качестве цели акции заявители указали выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России и создание в стране "атомосферы тотальной нетерпимости" к коррупции в любом ее проявлении. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие до 15 тысяч человек.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении проведения митингов с 1 июня по 12 июля этого года и с 25 мая по 25 июля 2018 года из-за дополнительных мер безопасности при проведении в России Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.
Все митинги, шествия и демонстрации, не связанные со спортивными событиями, в этот период должны проводиться по согласованию с ФСБ.