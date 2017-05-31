Мэрия Москвы не разрешила Навальному провести акцию на Тверской

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Власти Москвы отказалась согласовать запланированную на 12 июня акцию Алексея Навального на Тверской улице. Они предложили провести ее на проспекте Сахарова или на юго-востоке города.

"Мы предложили организаторам два альтернативных варианта - либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова", - сказал агентству Интерфаксу глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

По его словам, проведение шествия по заявленному командой Навального маршруту невозможно, поскольку на Тверской улице и Охотном Ряду 12 июня будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Дня России, к тому же на Тверской и 1-й Тверской-Ямской проводятся дорожно-ремонтные работы.

Проспект Сахарова в мэрии считают хорошей альтернативой, так как это "место в центре столицы, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день", пояснил чиновник.

Он также отметил, что в мэрии рассмотрели две заявки на проведение акции 12 июня. Одна была подана непосредственно Навальным, а вторая директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым.

Навальному в проведении акции было отказано по закону о митингах и шествиях, согласно которому гражданин, привлекавшийся к административной ответственности за определенные правонарушения, не может быть организатором публичной акции, уточнил Черников.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила Русской службе Би-би-си, что ответ организаторов митинга на предложение мэрии будет официально объявлен в четверг. "Мы сейчас обсуждаем предложение мэрии Москвы", - пояснил глава штаба Навального Леонид Волков.

В соответствии с законом, срок согласования массового мероприятия заканчивается за три дня до его проведения, то есть 9 июня.

Навальный сообщил о подаче заявки на проведение акции 12 июня в понедельник, 29 мая. Организаторы мероприятия указали, что его участники планируют пройти от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд, после чего проведут митинг напротив дома номер 2 на Охотном Ряду.

В качестве цели акции заявители указали выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России и создание в стране "атомосферы тотальной нетерпимости" к коррупции в любом ее проявлении. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие до 15 тысяч человек.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении проведения митингов с 1 июня по 12 июля этого года и с 25 мая по 25 июля 2018 года из-за дополнительных мер безопасности при проведении в России Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу.

Все митинги, шествия и демонстрации, не связанные со спортивными событиями, в этот период должны проводиться по согласованию с ФСБ.