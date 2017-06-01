В Киеве тяжело ранен обвинямый в подготовке покушения на Путина

Правообладатель иллюстрации Unian Image caption Сейчас Адам Осмаев находится в больнице с огнестрельными ранениями

В Киеве произошло покушение на уроженца Чечни Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина в 2012 году. Тогда же Осмаев был заочно арестован российским судом, но остался на Украине и воевал в Донбассе.

Как сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко, нападавщий вошел в доверие Осмаева и его супруги Амины Окуевой "под видом иностранного журналиста".

"Якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама", - написал Шевченко в "Фейсбуке".

Жена Осмаева в целях самозащиты открыла огонь и ранила нападавшего, добавил представитель МВД.

Сейчас Адам Осмаев и нападавший с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице.

На месте происшествия работает полиция, начато следствие.

В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "создание террористической организации" и "подготовка теракта".

Спустя три недели российский "Первый канал" сообщил, вместе со своим подельником Ильей Пьянзиным Осмаев собирался совершить покушение на Владимира Путина сразу после президентских выборов 4 марта.

Сам Осмаев утверждал, что во время допроса после задержания в Одессе ему угрожали расправой, если он не признается в подготовке покушения на Путина и убийства главы Чечни Рамзана Кадырова.

Лефортовский суд Москвы в апреле 2012 года заочно арестовал и Осмаева, и Пьянзина, подозреваемых в подготовке покушения на Путина. Их обвинили по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на жизнь государственного деятеля.

В том же году одесский суд постановил экстрадировать Осмаева, однако это решение было заблокировано Европейским судом по правам человека, согласившимся с доводом защиты о том, что в России уроженцу Чечни грозят пытки.

18 ноября 2014 года Приморский суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи в связи с завершением срока наказания. Впоследствии он возглавил "Международный батальон имени Джохара Дудаева", а его жена Амина Окуева, активно выступавшая в прессе после ареста мужа, стала представителем этого формирования.

Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в военной операции на востоке Украины и служили, в частности, в рядах батальона полиции "Киев-2".