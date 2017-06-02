При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 25 человек
Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин.
Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки.
Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой.
Первоначально считалось, что нападение обошлось без жертв.
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Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы.
Правоохранительные органы считают, что преступник действовал в одиночку.
По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, он пытался похитить игровые фишки.
Комплекс был закрыт и заблокирован спецслужбами. Операция по нейтрализации нападавшего заняла несколько часов.
Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и ряде стран группировка "Исламское государство".