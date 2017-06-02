Блокировку миграционного указа Трампа обжаловали в Верховном суде

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Миграционный указ Трампа привел к массовым акциям протеста

Белый дом обратился в Верховный суд с просьбой восстановить действие указа, запрещающего въезд в США жителям шести стран.

Запрет был ранее заблокирован на неопределенный срок судами более низких инстанций как дискриминационный.

Правительство подало два срочных заявления c просьбой отменить эти судебные решения.

Спорный указ вызвал массовые акции протеста в США.

"Мы обратились в Верховный суд с этим важным делом и уверены, что указ президента Трампа находится в пределах его законных полномочий по обеспечению безопасности нации и защите нашего общества от терроризма", - заявила представитель министерства юстиции Сара Исгур Флорес.

"Президент не обязан допускать людей из стран, которые спонсируют или укрывают террористов, пока он не определит, что их можно надлежащим образом проверить, и они не представляют угрозы для безопасности Соединенных Штатов", - добавила она.

Первый миграционный указ Трампа был издан в конце января и заблокирован спустя неделю после иска, поданного штатами Вашингтон и Миннесота.

После этого президент в марте подписал новую версию указа, запрещавшую выдавать визы жителям Сомали, Ирана, Сирии, Судана, Ливии и Йемена. Постановление также предусматривало временный запрет на прием всех беженцев.

Однако окружной суд штата Мэриленд временно заблокировал и этот указ, постановив, что он нарушает конституционные права.

Позже федеральный судья в штате Гавайи также встал на сторону тех, что считает указ дискриминационным.

Более того, суд также указал на "сомнительные доказательства" в обосновании правительства о необходимости указа для национальной безопасности.

В прошлом месяце федеральный апелляционный суд в Виргинии отказался снять временную блокировку указа.

Суд заявил, что аргумент правительства о национальной безопасности - "второстепенное оправдание для указа, укорененного в религиозном предубеждении и призванном запретить мусульманам въезд в эту страну".