"Час вопросов" на Би-би-си: жесткие вопросы перед выборами

На первом каналу телевидения Би-би-си вечером в пятницу прошла передача "Час вопросов", которую вел Дэвид Димблби. На этот раз с ответами на вопросы аудитории выступили премьер-министр Тереза Мэй и глава оппозиции лейборист Джереми Корбин.

Они говорили по очереди, и адресовались к зрителям, а не друг к другу, так как лидер тори отказалась в начале предвыборной кампании от участия в классических теледебатах.

Премьер-министр, которая выступала первой, столкнулась с неприятными вопросами о мерах жесткой бюджетной экономии, которые в течение ряда лет проводит консервативное правительство. Ей несколько раз пришлось повторить фразу про то, что "деньги не растут на деревьях".

Она защищала программу реформ, направленную на сокращение социальных пособий. Один из вопросов, заданные ей, касался уменьшения числа рабочих мест медсестер в государственных больницах.

Заметное место в вопросах, заданных ей, занимала тема "брексита", и ее позиция в отношении переговоров, которые Британии сразу после выборов 8 июня придется вести с ЕС.

Ей также спрашивали, почему она не направила президенту Дональду Трампу письмо с осуждением его решения вывести США из Парижского соглашения по климату.

У Джереми Корбина, известного своей позицией в пользу одностороннего ядерного разоружения Британии, неоднократно интересовались, нажмет ли он на ядерную кнопку в случае угрозы нападения на страну.

Отвечая на вопросы о том, пойдут ли лейбористы на формирование коалиции в случае возникновения "подвешенного" парламента в результате выборов, Корбин заявил, что его партия рассчитывает на победу и намерена создать однопартийное правительство.

Он также подтвердил, что среди лейбористов не может быть места антисемитизму, но отказался дать какие-либо обещания о проведении дальнейших расследований по этому вопросу.